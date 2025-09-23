El último problema de salud de Cristina Pedroche: "Me pongo más nerviosa"

Ya han pasado más de dos meses desde el nacimiento de Isai, el segundo hijo de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, pero la comunicadora continúa sufriendo las consecuencias del posparto, y es que durante el embarazo y después del nacimiento de un bebé el cuerpo de la mujer experimenta una serie de cambios muy notables.

Hace unos días, Cristina Pedroche publicó en redes sociales una imagen de una mata de pelo en el suelo, anunciando que sufre un efluvio telógeno. La experiencia previa con su primera hija, Laia, le ha permitido no estar desprevenida, ya que se trata de un proceso normal en el posparto. "Pues el efluvio telógeno ya está aquí de nuevo. Ni dos meses de posparto llevo y ya se me empieza a caer el pelo. Esta vez no me lo tomo 'tan mal' porque sé que luego vuelve a crecer y que es pelo que no se cayó durante el embarazo", escribía Cristina Pedroche en Instagram.

El efluvio telógeno es una de las causas más frecuentes de alopecia y consiste en la caída difusa del cabello en un número de folículos mayor de lo normal, lo que origina una pérdida transitoria de densidad capilar. Es muy habitual tras dar a luz, al contrario que durante el embarazo, cuando el pelo está más fuerte que nunca. Todo ese cabello que no se ha caído durante la gestación se cae en el posparto. Normalmente la recuperación es espontánea y se produce seis meses después de la caída.

Pero en los últimos días la caída de pelo no es lo único que está experimentando Cristina Pedroche. Hoy ha anunciado en Instagram que también padece insomnio: "Odio tener sueño y no poder dormir. A veces cuando estoy tan cansada no consigo conciliar el sueño. Cierro los ojos y me pongo más nerviosa al ver que no duermo y que cada vez queda menos para que se despierte alguno. ¿Algún truco?", ha escrito junto a una fotografía en Instagram stories.

Story publicada por Cristina Pedroche / INSTAGRAM / @cristipedroche

Recomendaciones para recuperar el sueño

Es probable que el insomnio que sufre Cristina Pedroche sea una consecuencia más de los cambios que está experimentando su cuerpo y su cerebro, pero los neurólogos de la Sociedad Española de Neurología y la Sociedad Española de Sueño tienen una serie de recomendaciones para mejorar la calidad del sueño y mejorar la salud física y mental.

Aconsejan dormir entre 7 y 9 horas diarias, mantener un horario regular durante toda la semana, no realizar cenas copiosas o pesadas, evitar el consumo de alcohól o bebidas excitantes, no usar dispositivos móviles antes de acostarse, exponerse a la luz natural durante el día y no hacer siestas de más de 30 minutos.