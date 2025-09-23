El “premio” que casi convierte a Sofía Suescun en millonaria: “Me han tocado 300.000 euros y yo sin saberlo”

"¿Alguien más ha recibido esta estafa?". Hace unas horas, Sofía Suescun publicaba este mensaje en Instagram Stories adjuntando la imagen de un supuesto mensaje de Loterías y Apuestas del Estado y El Gordo de la Primitiva que la acreditan como ganadora de un premio de 300.000 euros. "Anda, me han tocado 300.000 euros y yo sin saberlo. Me avisan por mail, qué profesionales", ironiza la 'influencer'.

En el mensaje que ha compartido incluye una captura del documento que recibió en su correo electrónico y que se hace pasar por estas organizaciones. Tal y como informan, para cobrar su premio debe enviar a una dirección de correo una serie de datos personales para identificarse como ganadora, en un mensaje con evidentes faltas ortográficas y de puntuación que apunta a estafa por todos los costados.

Correo fraudulento recibido por Sofía Susecun / INSTAGRAM / @sofiasuescun

Por suerte, Sofía Suescun no ha caído en la trampa y además ha advertido con su historia de esta ciberestafa a todos sus seguidores. Mientras tanto, la 'influencer' continúa con sus compromisos publicitarios a la espera de encontrar un hueco en la parrilla televisiva de esta temporada. Lo mismo con su pareja, Kiko Jiménez, después de unas intensas y románticas vacaciones en Tailandia.

"El fin del mundo"

Sofía Suescun también ha publicado en Instagram dos historias que invitan a sus seguidores a aventurarse a decir qué actividad está realizando. "Ahora en serio, ¿dónde creéis que estóy?", ha escrito sobre una foto vestida con un traje de apicultor. En una imagen anterior, donde se puede ver a un grupo de personas ataviadas de la misma forma, ha bromeado escribiendo lo siguiente: "Podría ser perfectamente el rodaje de la próxima película del fin del mundo".

Imagen compartida por Sofía Suescun en Instagram / INSTAGRAM / @sofiasuescun

Guerra abierta con Maite Galdeano

Mientras tanto, Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, continúa con su batalla contra su hija y su yerno, a quien recientemente calificó de "jeta". Y es que cabe recordar que Galdeano fija como principal culpable del alejamiento de su hija a Kiko Jiménez. Madre e hija llevan más de un año sin dirigirse la palabra, pero la 'influencer' prefiere evadir el tema y no se ha pronunciado al respecto, como sí ha hecho Maite Galdeano.