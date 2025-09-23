Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Melyssa Pinto, la "Victoria Beckham" española con look de Zara

La influencer, pareja de Mario Casas, conquista a sus seguidores con uno de sus últimos "outfits"

P. T. García

"Amo esta blazer, aunque creo que vamos a discrepar, ¿no?". Con este mensaje acompaña la influencer Melyssa Pinto, novia del actor Mario Casas, su último vídeo en redes sociales con las novedades y tendencias de Zara. Y para sus sorpresa, la americana, de cuadros y colores llamativos, ha causado sensación entre su millón de seguidores. Incluso algunos apuntan que parece la mismísima Victoria Beckham, todo un referente en la moda y mundialmente conocida por ser la mujer del futbolista David Beckham.

"Estás preciosa!! Y con el pelo recogido y más gafas te pareces a Victoria Beckham!!!", escribe una usuaria. Y no es la única que lo dice. El total look que luce la exconcursante de La Isla de las Tentaciones es mucho más barato del que luciría Victoria Beckham. Es de Zara y consiste en una blazer oversize, tan de moda desde hace años, y unos pantalones cortos y de tiro alto.

Según recoge la página web de Zara, la blazer es fluida con cuello solapa de muescas y manga larga. Cierre frontal cruzado con botones y es de cuadros, de fondo verde y rayas de color rojo y mostaza. Talla más grande de lo normal. Su coste es de 79,95 euros.

Por su parte, el pantalón vale menos de 20 euros. 19,99 para ser exactos. Es un pantalón de tiro alto, con los bolsillos en espalda y detalle de solapa en delantero. Bajo acabado en línea evasé, y cierre frontal con cremallera y gancho metálico. Lo hay disponible en dos colores: en negro y en crudo.

Pantalón de Zara.

Pantalón. / Zara

