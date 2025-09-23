La lujosa fiesta de cumpleaños para la mascota de Sofía Suescun: tarta, corona y disfraz

Sofía Suescun está de celebración. Y no, no es ella la que cumple años cumplió 29 el pasado 4 de julio- ni tampoco su novio Kiko Jiménez -que cumplió 33 el 5 de junio-. Se trata de su perrita que alcanza la edad de 4 años y la pareja ha querido celebrarlo por todo lo alto con tarta, corona y hasta disfraces. Por supuesto que la lujosa fiesta ha escandalizado al común de los mortales pero ella ya se ha adelantado a las críticas: "No es solo una perra, es mi familia".

No faltó nada: gorritos para el resto de las mascotas, decoración llena de color y un ambiente festivo que demuestra el amor que Sofía y Kiko Jiménez sienten por sus animales. La influencer cuidó cada detalle, mostrando que sus mascotas son parte fundamental de su familia.

Refugio en sus animales

En medio de sus tensiones familiares con Maite Galdeano y Cristian Suescun, Sofía ha encontrado en sus perros una fuente de alegría y apoyo incondicional. Con este gesto, no solo ha enternecido a sus seguidores, sino que también ha dejado claro que, aunque atraviese momentos difíciles, sabe rodearse de lo que más le hace feliz.