Luis Enrique y su broma viral sobre Dembélé en un entrenamiento: "¡Cambiadlo por un cono!"

El futbolista Ousmane Dembélé se proclamó ayer mejor futbolista del mundo al alzarse con el Balón de Oro entregado por la revista France Football. El delantero del Paris Saint Germain se impuso en la votación al español Lamine Yamal, que partía entre los principales favoritos. Pero el brillante desempeño del francés durante la temporada pasada y la cantidad de títulos que levantó junto a sus compañeros, incluida la Champions League, hicieron que el jurado se decantara por Dembélé.

La gala dejó varias anécdotas, algunas emotivas y otras más curiosas. En primer lugar, la emoción de Dembélé al recoger el premio y el bonito agradecimiento a Moustapha Diatta, un amigo de toda la vida que siempre apoyó al delantero francés: "Siempre ha estado conmigo, siempre me apoyó. Siempre me dijo que algún día yo sería el mejor del mundo. Y siempre estaremos juntos", afirmó Ousmane.

También ha trascendido el cántico del padre de Lamine Yamal, Mounir Nasroui, instantes antes de que Ronaldinho revelara el nombre del ganador del galardón. "¡Lamine Yamal, para bien o para mal!", se oye en un vídeo publicado en redes sociales. Además, después de la gala, el padre del futbolista del FC Barcelona criticó el premio a Dembélé por delante de su hijo.

Para la historia queda el triplete de la futbolista del FC Barcelona Aitana Bonmatí, que se hizo con su tercer Balón de Oro consecutivo. Un logro para el fútbol femenino español, que acumula cinco balones de oro seguidos, ya que la futbolista Alexia Putellas ganó los dos anteriores al triplete de su compañera de equipo.

"Banda de cuatreros"

También se erigió como mejor entrenador del mundo el español Luis Enrique Martínez, gracias a sus títulos con el PSG, aunque no pudo estar presente en la gala debido a un partido que su equipo estaba disputando en la misma hora contra el Olympique de Marsella.

Debido a su reconocimiento, un usuario de redes sociales ha rescatado un antiguo vídeo de un entrenamiento del asturiano con el equipo parisino en el que critica en clave de humor al flamante ganador del Balón de Oro masculino.

En el vídeo, los jugadores del PSG están realizando un ejercicio de tirar paredes, y Luis Enrique llama "banda de cuatreros" al equipo formado por Ousmane Dembélé. "Cambiad a Usman (Ousmane) por un cono de esos", llega a bromear el entrenador en un momento del entrenamiento.