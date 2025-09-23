Irene Rosales cambia la casa a su gusto tras la marcha de Kiko Rivera

Kiko Rivera está totalmente volcado en su vida profesional e Irene Rosales sigue su camino al margel del DJ, que ya forma parte de su pasado a pesar de que siempre será el padre de sus dos hijas. A pesar de que algunas fuentes apuntaban a que el hijo de Isabel Pantoja estaba haciendo todo lo que estaba en su mano para recuperar a la modelo, la reconciliación no entra en los planes de ella, que no solo se muestra feliz sino que ha aprovechado la ruptura con Kiko Rivera para remodelar algunos rinconcitos de su casa.

Storie de Irene Rosales. / Instagram I. R.

Un rincón para el café por aquí, un despacho por allá... Irene Rosales está metida de lleno en su vida nueva, que pasa no solo por su interior, sino también por su entorno más cercano: su casa.

Nuevo despacho de Irene Rosales. / Instagram

Al parecer, Irene podría haber encontrado la estabilidad emocional en un joven que, lejos del foco mediático, le aporta la seguridad que buscaba. Y aunque ella intenta mantenerse al margen de las polémicas, todo apunta a que no estaría dispuesta a retomar la relación con el padre de sus hijas.

Rincón del café en la casa de Irene Rosales. / Instagram I. R.

Él, dedicado a su carrera

Mientras tanto, Kiko sigue completamente entregado a su carrera profesional, con apenas alguna storie subida con sus hijas, algún concierto junto a ellas y lo duro que le resulta la separación de las niñas.

"Todo pasa por algo", escribía hace unos días Kiko para buscar el vaso medio lleno a una situación delicada con dos hijas en común con Rosales. Precisamente "cuando se marchan estos dos bichitos es cuando llega ese silencio aterrador al que uno tiene que acostumbrarse", se sinceraba hace poco en su Instagram. Y es que "nadie dijo que fuera fácil, pero la realidad es la que es y a día de hoy cuesta tela", confesaba el DJ.