González, Aznar, Zapatero y Rajoy juntos en un documental: ¿cómo se toman las grandes decisiones?

'La última llamada' ofrece un retrato en primera persona sobre el lado humano del poder, mostrando los dilemas éticos, emocionales y la soledad que acompaña a quienes han ocupado el despacho más poderoso del país. A través de conversaciones íntimas, archivos personales y declaraciones exclusivas de familiares y asesores cercanos, esta serie documental original Movistar Plus+ muestra las vivencias más reveladoras de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, desde su llegada a la Moncloa hasta los momentos más críticos de sus mandatos. ¿Qué se siente al recibir la llamada que puede cambiarlo todo? ¿Cómo se vive con esas decisiones que afectan a todo un país?

Es una serie documental original de Movistar Plus+ de cuatro episodios, que se estrena el próximo 16 de octubre al completo en la plataforma.

Está producida en colaboración con Kowalski Films, Feelgood Media y True Story, marca un hito al reunir bajo un mismo título a los cuatro expresidentes vivos del Gobierno de España para reflexionar sobre el ejercicio del poder desde una perspectiva inédita y humana.

La serie humaniza el liderazgo político y analiza las emociones, sacrificios y vivencias que conlleva ser presidente, poniendo al espectador en la piel del gobernante, explican en la plataforma.

Felipe González

A pesar de su carisma, Felipe González se revela como un gran tímido. Modernización, desgaste del poder y decisiones frente a ETA marcaron sus 14 años de gobierno. Un viaje en el que perdió la amistad de dos grandes aliados. Incluye testimonios de familiares, amigos y colaboradores históricos como Alfonso Guerra, Ignacio Varela, Pablo Juliá, Julia Navarro, Matilde Fernández, Rosa Conde, Carlos Solchaga, María Ángeles López de Celis y figuras más cercanas como su hija María o Luis Vallejo, el paisajista que le enseñó todo sobre sus bonsáis.

José María Aznar

Un viaje desde el déficit cero para la entrada de España en el euro hasta los acontecimientos del 11M y las alianzas internacionales pasando por los atentados de ETA protagonizaron sus ocho años en Moncloa. Participan en el documental sus colaboradores y compañeros Javier Zarzalejos y Carlos Aragonés, líderes europeos como Nicolás Sarkozy y Tony Blair, familiares como Ana Botella y Alejandro Agag e incluso su profesor de pádel, Alberto Rodríguez Piñón.

José Luis Rodríguez Zapatero

Zapatero se enfrenta en sus casi ocho años en el poder a reformas sociales, una crisis global que tardó en reconocer y al histórico fin de ETA. El episodio, adelantan en Movistar Plus+, cuenta con declaraciones de su entorno en Moncloa como Angélica Rubio, Gertrudis Alcázar, José Andrés Torres-Mora, Miguel Sebastián, Trinidad Jiménez, Bernardino León y José Bono. Destaca el testimonio de Jesús Eguiguren, expresidente del PSE y negociador clave con ETA en el fin de la banda terrorista.

Mariano Rajoy

Amante de los datos y las respuestas a la gallega, Rajoy se rodea de tecnócratas para evitar el temido rescate. Sus seis años y medio quedan registrados por su gestión técnica, la crisis financiera, la prima de riesgo y el déficit y los desafíos de la corrupción y el independentismo catalán. Destacan los testimonios de los miembros de su Gabinete y asesores cercanos como Abelardo Bethancourt, José Sánchez Arce, Ignacio Peyró, Andrés Medina y el político Sergio Ramos.