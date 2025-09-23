Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una empresa de Zamora se cuela en 'La Revuelta' en pleno prime time

El último programa de David Broncano tuvo cuatro invitadas principales, campeonas del mundo

David Broncano en La Revuelta.

David Broncano en La Revuelta. / RTVE

Isabel Rodríguez

Sara Ouzande, Lucía Val, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo fueron anoche las cuatro invitadas de 'La Revuelta'. Las cuatro jóvenes forman parte del equipo español femenino de K4 500, campeón del mundo de piragüismo. Las palistas acudieron al programa de Televisión Española presentado por David Broncano para compartir su triunfo con los espectadores y enseñar a David Broncano algunas de las técnicas de este deporte.

Las cuatro piragüistas campeonas del mundo lucieron su medalla de oro conquistada en Milán ataviadas con sus camisetas, en las que se podían distinguir los distintos patrocinadores, uno de ellos de Zamora.

Noticias relacionadas y más

La constructora Tecozam, con sede en el polígono de Los Llanos, es una de las empresas que apoya al equipo femenino. Se trata de una de las principales compañías subcontratistas españolas de construcción de obra civil que realiza todo tipo de proyectos, desde infraestructuras terrestres, ferroviarias, hidráulicas, portuarias y aeroportuarias, tanto en España como en el resto del mundo. Anoche, su logo y su compromiso con el deporte lució en "prime time", es decir, en horario de máxima audiencia en la principal cadena de Televisión Española.

Las campeonas del Mundo K4 500 Femenino en Piragüismo con la camiseta patrocinada, entre otras empresas, por TecoZam.

Las campeonas del Mundo K4 500 Femenino en Piragüismo con la camiseta patrocinada, entre otras empresas, por TecoZam. / La Revuelta

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents