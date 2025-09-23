Una empresa de Zamora se cuela en 'La Revuelta' en pleno prime time

Sara Ouzande, Lucía Val, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo fueron anoche las cuatro invitadas de 'La Revuelta'. Las cuatro jóvenes forman parte del equipo español femenino de K4 500, campeón del mundo de piragüismo. Las palistas acudieron al programa de Televisión Española presentado por David Broncano para compartir su triunfo con los espectadores y enseñar a David Broncano algunas de las técnicas de este deporte.

Las cuatro piragüistas campeonas del mundo lucieron su medalla de oro conquistada en Milán ataviadas con sus camisetas, en las que se podían distinguir los distintos patrocinadores, uno de ellos de Zamora.

La constructora Tecozam, con sede en el polígono de Los Llanos, es una de las empresas que apoya al equipo femenino. Se trata de una de las principales compañías subcontratistas españolas de construcción de obra civil que realiza todo tipo de proyectos, desde infraestructuras terrestres, ferroviarias, hidráulicas, portuarias y aeroportuarias, tanto en España como en el resto del mundo. Anoche, su logo y su compromiso con el deporte lució en "prime time", es decir, en horario de máxima audiencia en la principal cadena de Televisión Española.