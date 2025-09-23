“Se cree más que su hijo”: el grito del padre de Lamine Yamal durante el Balón de Oro divide a las redes

Para algunos saltó la sorpresa, para otros era lo esperado, pero sea como fuere, anoche el futbolista Ousmane Dembélé se hizo con el Balón de Oro que lo acredita como mejor jugador del mundo. El francés se antepuso al español Lamine Yamal, que quedó en segunda posición, por un amplio margen, según ha anunciado el editor jefe de la reivsta France Football, que entrega el galardón.

El Paris Saint Germain, club al que pertenece el delantero, consiguió la campaña pasada a Ligue 1, la Coupe de France, el Trophée des Champions, la Champions League y la Supercopa de la UEFA. Durante la temporada, Dembélé anotó 35 goles y 16 asistencias. Estos son los motivos por los que los votantes del galardón han optado por coronar al francés como mejor futbolista del planeta.

El delantero se emocionó al recibir el trofeo de manos de Ronaldinho, quien se hiciera con el premio en el año 2025, pero durante su discurso no fue el único asistente de la gala que llegó a las lágrimas. En pleno discurso de Dembélé, las cámaras enfocaron a Moustapha Diatta, un amigo de la infancia con quien coincidió en las categorías inferiores en Francia, pero que no llegó a convertirse en futbolista profesional.

Aun así, siempre creyó en su amigo y por este motivo Ousmane le dedicó también su Balón de Oro: "Para Moustapha, con quien comparto amistad desde que teníamos 4 o 5 años. Siempre ha estado conmigo, siempre me apoyó. Siempre me dijo que algún día yo sería el mejor del mundo. Y siempre estaremos juntos", dijo el futbolista del PSG sobre el escenario.

Los gritos del padre de Lamine Yamal

Otra de las anécdotas de la gala ocurrió instantes antes de conocer el nombre del ganador. Un vídeo en redes sociales ha captado al padre de Lamine Yamal cantando antes de que Ronaldinho anunciara al vencedor del Balón de Oro. "¡Lamine Yamal, para bien o para mal!", se oye en el fragmento de vídeo. Acto seguido, Ronaldinho anunciaba el nombre de Ousmane Dembelé.

Este momento no ha pasado desapercibido entre los usuarios de la red social X. "El señor se cree más que su hijo. Increíble", ha escrito @luxo14581. Por su parte, @FAIRY00NGl ha añadido: "Qué satisfacción el golpe en el ego a Lamine". Por su parte, @FrankMark2001 defiende a Mounir Nasroui: "Un padre apoyando a su hijo, normal que muchos no entiendan si tienen padre ausente".

También se ha hecho muy popular una publicación de @Torren__, que ha compartido en X un vídeo de Lamine Yamal felicitando y abrazando a Dembélé sobre el escenario. "Un niño español de 18 años que en unos dos años de profesional ha quedado segundo en el Balón de Oro felicitando al campeón, mientras otros se enteran de que no ganan, se enfadan y no asisten a la gala. Que diferencia abismal de comportamiento", ha escrito, criticando la ausencia de la delegación del Real Madrid.