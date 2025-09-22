Las redes se mofan y critican el 'show' creado alrededor del funeral de Charlie Kirk

Dos semanas después de su asesinato, Charlie Kirk aún sigue muy vivo en la mente de muchos y muchas habitantes de Estados Unidos. Ese era, al menos, el mensaje que trataron de mandar este domingo desde Arizona con un majestuoso funeral en honor al 'influencer'. Sin embargo, lo excesivo de la parafernalia que se vio alrededor de un evento en teoría solemne y algunos detalles que los protagonistas dejaron a lo largo del mismo han servido para que las redes sociales ardan. Y no precisamente en favor de todo lo organizado, sino con una mofa casi generalizada y comparaciones ridículas.

Uno de los momentos más comentados de todo el evento celebrado en el estadio de la Universidad de Phoenix fue la entrada en el escenario de Erika Kirk, la viuda del popular activista. Como si de un gran evento deportivo se tratara, la joven americana apareció en escena con pirotecnia y música de fondo, provocando las mofas de numerosos usuarios en X -antiguo Twitter-. "¿Cómo vas a entrar al funeral de tu marido con pirotecnia como si fueras Lebron James celebrando un 2+1?", se preguntaban en uno de los comentarios, a la vez que asumía que "América es absolutamente distópico" en referencia a las diferencias culturales con la actual Europa.

Desde el otro lado del charco surgían dudas sobre la implicación real de Erika Kirk en la preparación del evento e incluso sugerían que "es imposible que ella supiera que iba a tener pirotecnia", a tenor de las primeras reacciones de la viuda en el escenario. Las críticas, como era de esperar, también se dirigieron a un Donald Trump que usó el evento como si fuera un acto político al uso, llegando incluso a anunciar "el mayor avance médico en la historia de Estados Unidos". Por ello, rostros conocidos de las redes sociales en el país americano -como Brian Allen- remarcaba que "incluso en la muerte, todo gira en torno a él".

Jimmy Kimmel

La cadena de televisión estadounidense ABC, propiedad del grupo Disney, anunció el pasado miércoles la retirada "indefinida" del 'Jimmy Kimmel Live', uno de los 'late night' más afamados del país, tras los comentarios del presentador en el programa del lunes, cuando acusó al movimiento MAGA de estar tratandode obtener rédito político al asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk. "El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA (siglas del eslogan Make America Great Again) intentando desesperadamente caracterizar a este chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle partido político", declaró Kimmel.