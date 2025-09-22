Una promoción rusa con mascotas de LaLiga creadas por IA se convierte en fenómeno viral

El partido entre el FC Barcelona y el Getafe, que se saldó con victoria local por tres goles a cero ha tenido miles de interacciones en redes sociales, comentando el gran estado de forma del delantero español Ferrán Torres o la dureza con la que los jugadores entrenados por José Bordalás se emplearon contra el equipo blaugrana, pero, sin embargo, no ha sido un aspecto relacionado con el juego lo que más repercusión tuvo del partido.

Un usuario de la red social X ha publicado un corte de vídeo de una extrañísima promoción de LaLiga generada con Inteligencia Artificial que se emite en una página web rusa para ver partidos de fútbol. Esta publicación ha causado furor entre los usuarios de esta red social, con un impacto de más de 2,8 millones de visualizaciones y más de 39.000 reacciones.

El vídeo refleja la interpretación de la IA de las que deberían ser las diferentes mascotas de los equipos de la primera división del fútbol español. Todo ello con un aspecto de corte realista que aumenta la sensación de desconcierto al ver esta llamativa promoción de Pimpletv.ru.

Así, la mascota del Alavés es un zorro hipermusculado de constitución humana que lleva una boina en la cabeza. La del Athletic Club, un león con un pico y una ikurriña a forma de capa. La imagen del Atlético de Madrid, un mapache con corona de plumas indias y arco. La mascota del FC Barcelona es un gato que porta un estandarte con el emblema del club con la Sagrada Familia al fondo. La mascota del Valencia, un murciélago humanoide con grandes alas y el escudo del club proyectado en la luna. La imagen del Real Madrid es un rey coronado, vestido entero de blanco y sentado en su trono. Otra que ha llamado la atención es la mascota del Getafe, un simio erudito con gafas que escribe con pluma en un pergamino.

Los comentarios del resto de usuarios de la red social no se han hecho esperar. "Eso es crema. ¿A qué c****** espera LaLiga para poner esto de promo antes de cada jornada?", ha escrito el usuario @RepublicaRoja21. "Necesito que el Burgos suba a Primera para poder ver una morcilla andante con la Catedral de fondo", breomea @TatoPensao. "Se saben más el 'lore' de LaLiga los rusos que el propio Tebas", añade @DjangoIncognit0. "Enhorabuena. Estamos ante la mayor campaña a favor de la piratería de la historia", remata @PutaCasquero.