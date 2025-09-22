El nutricionista de las redes sociales
La importancia de utilizar las redes sociales contra la propia desinformación de las mismas
Si hablamos del peligro de las redes sociales en cuanto a dietas o la comparación con cuerpos ajenos no es algo nuevo. Vídeos sobre dietas imposibles, remedios que prometen cambios radicales o consejos que aseguran lograr un parecido idéntico a tu influencer favorita.
Se trata de un contenido dañino para cualquier consumidor, pero en especial para los adolescentes que buscan alcanzar estándares de belleza irreales.
Cada vez son más estrictos los modelos estéticos, ser delgado es belleza, éxito y felicidad, una idea que se promociona y refuerza a través de las redes sociales.
No todo es malo
A pesar de que son muchos los "falsos nutricionistas" e influencers que recomiendan prácticas cuestionables, también existen otros miembros de la comunidad que intentan luchar contra estos mensajes y prácticas tóxicas. Un ejemplo sería la empresa Staynutri, cuyo nombre en redes sociales es la misma.
Qué como en un día
Este tipo de vídeos son cada vez más comunes. En ellos, los distintos creadores de contenidos graban sus comidas diarias, generalmente con un enfoque "sano". Es aquí dónde surge el problema y los TCA.
Por ello, es importante que nutricionistas reales "pasen por sus filtros" estos vídeos y sentencien cuáles sí son buenos para la salud.
Esto es lo que hace el CEO de Staynutri, Alejandro Sánchez Jiménez, quien republica estos contenidos comentando los alimentos correctos en estos vídeos, cómo podrían mejorarse estas comidas y recomendando cuentas que realmente beneficien a los seguidores.
Una forma interesante de luchar contra la desinformación alimentaria.
