Kiko Matamoros se dirige a Carlo padre: “Le fuiste infiel a Mar un día antes de vuestra boda”
El colaborador asegura que tienen "la máquina de los abogados a todo gas" contra Belén Esteban
El enfrentamiento entre Carlo Costanzia padre y Belén Esteban se intensifica. La semana pasada, la colaboradora de televisión se despachó a gusto con un monólogo de tres minutos contra el clan Campos, respondiendo a unas supuestas amenazas que involucran a su hija. "De mi hija no se habla", amenazaba Belén Esteban.
'La princesa del pueblo' elevó la voz en el plató de 'No somos nadie', de Canal Quickie, para recordar su pasado con las drogas y asegurar que ese episodio de su vida quedó hace tiempo atrás. También lanzó un mensaje velado a sus detractores, amenazando con "llevarse por delante" a quien ose hablar de su hija.
En el programa de hoy, Kiko Matamoros ha compartido el malestar de los Costanzia a raíz de las palabras de Belén Esteban en directo: "Están muy enfadados contigo Alejandra Rubio, Carlo Costanzia hijo y Carlo Costanzia padre. Yo he recibido una llamada ayer por la tarde requiriéndome acerca de lo que habías dicho tú sobre unas amenazas que habías recibido y que, según tú, venían del entorno de Carlo Costanzia".
Por lo visto, los Costanzia están por la labor de llevar a Belén Esteban a los juzgados, o al menos esa es su intención para amedrentarla, asegura Matamoros: "Me han hecho saber, supongo que con carácter coercitivo para que sea extensivo a todo lo demás, que están con la máquina de los abogados a todo gas". A lo que Esteban ha respondido: "Lo único que digo es que yo he tenido unas amenazas que iban contra un entorno mío y lo que digo es que sean valientes para que hablen si tienen algo".
Infidelidad un día antes de la boda
Aprovechando que Carlo Costanzia padre era el tema de la charla, Kiko Matamoros ha continuado diciendo: "Lo que tú no puedes decir es 'yo le fui fiel a Mar Flores' porque es absolutamente falso. Porque le fuiste infiel, y eso ha sido público, con una señora que trabajaba en el telecupón la noche anterior a tu boda con Mar. Yo lo sabía hace muchísimos años porque conozco a esa señora, que hoy es madre de dos hijos y está fuera de todo esto".
