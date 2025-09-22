Javier Cámara vuelve a la comedia con la historia de un exjugador de bádminton que no quiere vivir

Tras la excelente acogida de público y crítica de ‘Celeste’, Diego San José, como creador, y Elena Trapé en la dirección, vuelven a unirse, esta vez con Javier Cámara como protagonista en 'Yakarta'. La nueva serie original Movistar Plus+, producida por 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO), productora también de ‘Celeste’, y Buendía Estudios Canarias, se estrenará completa en Movistar Plus+ el 6 de noviembre y se presentará en la SEMINCI de Valladolid en Proyección especial fuera de competición. La serie está protagonizada por Javier Cámara ('Rapa', trilogía 'Vota Juan') y Carla Quílez ('La maternal', 'La última noche en Tremor'), ganadora de la Concha de Plata del Festival de San Sebastián por 'La maternal'.

Completan el reparto David Lorente ('Anatomía de un instante', 'El Centro'), Pilar Gómez ('Poquita fe', 'Arde Madrid'), Marina Guerola ('Los destellos') y Anna Alarcón ('Los años nuevos', 'La ofrenda'). En ‘Yakarta’, relatan desde la plataforma, José Ramón Garrido es un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas. Divorciado y sin ilusiones, Joserra cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida. Mar, una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas.

Pero Yakarta está muy lejos. Sobre todo, para dos desconocidos como Joserra y Mar. Juntos, tendrán que aprender a soportarse para emprender un viaje plagado de pensiones roñosas, polideportivos en horas bajas y estaciones de servicio que pasa por Totana, Ponferrada, Torrelavega o Tardajos antes de llegar a la capital de Indonesia. Si es que llegan… El creador de la serie, Diego San José, afirma en Movistar Plus+ que, “después de haber hecho una serie en Hacienda, parecía casi imposible encontrar un mundo aún más gris para tratar de levantar una historia. Pero recordé que existen los torneos regionales de bádminton.

Campeonatos que se juegan en polideportivos feos, sin público en las gradas y que se celebran en ciudades como Totana, Ponferrada o Torrelavega. Yo, que soy de Irún, tengo pasión por las ciudades de provincias. Me gustan porque son todas iguales, porque me hacen sentir como en casa. 'Yakarta' es una historia que reivindica esa España sin carisma en la que nunca pasa nada especial. Nuestros dos protagonistas son un poco eso, son dos ciudades de provincias porque ni tienen carisma ni les pasan cosas especiales. Me gusta la gente sin carisma. Me dan paz, me calman. Esta serie es nuestro homenaje a toda esa gente que pierde incluso cuando gana".