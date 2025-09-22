GenZ Awards: estos son los mejores influencers y creadores de contenido de 2025

Comienzan las votaciones para elegir a los mejores influencers y creadores de contenido digital de 2025, tras la preselección de los 65 mejores candidatos en las 15 categorías que protagonizarán la tercera edición de los GenZ Awards, galardones creados y desarrollados por Mediaset España a través de su filial Publiespaña. Los nominados de la tercera edición de los premios, que celebrarán su gran gala de entrega el próximo 22 de octubre en The Music Station (Teatro Príncipe Pío) son los siguientes:

En la categoría de 'Emprendimiento', aparecen ByCalitos (ScrapWorld), Sareur y Sofía Bustin (Casto House), Violeta Mangriñán (Maison Matcha) y Teresa Andrés (ENEA). En 'Health & Sports'; Verdeliss, Farmacéutico Fernández, Ana Peleteiro y Sara Baceiredo. En el caso de 'Moda' la lista la componen Alex Segura Sanz, Almu Carrión, Blanca Arimany y Marta Lozano. En lo referente a 'Lifestyle', se puede votar por Marta Pombo, Sofía Hamela, Marina Barrial y Ángela Mármol. Siguiendo con 'Arte, Cultura y Creatividad', estos premios cuentan con Patricia Fernández, Ariane Hoyos, Magdalenita y Judith Tiral.

La lista de posibles premiados sigue con 'Beauty', donde se enfrentan Nerea Landa, Álvaro Platón, Silvia Ruiz y María Riballo. En cuanto a 'Medioambiente y Sostenibilidad', el premio irá a Climabar, Marta Abril, Ignacio Guío o Plantitis Crónica. Cuatro candidatos tendrá también 'Gastronomía', respondiendo a los nombres de Cenando con Pablo, María Lo, Cocina con Coqui o Paula Casado. En el apartado de 'Viajes' es el turno de Enrique Álex, Albert Vicente, Sofía Surferss y Gonzalo Montoya. Y así llegamos a 'Humor y Comedia', la especialidad de Tamara GR, Glersssss, Nuria Casas e Iban García.

La presencia zamorana llega de la mano de Plex, que es candidato a 'Vlogger del Año' junto a Carlos Peguer, Carlota Marañón y Fizpireta. En el apartado de 'Música', las opciones a votar son Mafalda Cardenal, Pablo Lluch, Guitarricadelafuente y Judeline. Siguiendo con sonidos, el premio de 'Podcast y Audio' se lo jugarán La Pija y La Quinqui, Entre el cielo y las nubes, Keep it cutre y Saldremos Mejores. En lo relativo a 'Entretenimiento', la lista la componen Javi Hoyos, Dan Renville, José Carlos Montoya y Abel Planelles. Para buscar al premiado de 'Concienciación, Diversidad e Inclusión', habrá que mirar a Cris Blanco, Nerea Pérez de las Heras, Henar Álvarez o Pretty and Olé. Y, por último, el o la 'GenZ del Año' será Carlos Peguer, Sofía Hamela, Carlota Marañón, Marina Barrial o RoRo.

Laura Escanes y Xuso Jones, los presentadores

Además de hacerlo en las 15 categorías temáticas, apuntan en Mediaset, el público también puede votar ya en la web de los GenZ Awards a su candidato preferido al premio especial GenZ del Año entre uno de los cinco aspirantes preseleccionados por el jurado: Carlos Peguer, Sofía Hamela, Carlota Marañón, Marina Barrial y RoRo. La gala, conducida por Laura Escanes y Xuso Jones, contará con Marina Rivers y Marta Díaz en un set de 'streaming' por el que pasarán los grandes protagonistas que desfilarán por la alfombra roja, en una noche en la que actuarán los artistas Malmö 040, Mafalda Cardenal y Lucía de la Puerta, ganadora del GenZ Award 2024 en la categoría de Música.