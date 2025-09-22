Fran y Kiko Rivera vuelven a coincidir tras años de silencio: el cara a cara más esperado

Después de años de distanciamiento y desavenencias familiares, Fran Rivera sorprendía a todos al confesar que había coincidido con su hermano Kiko en Santiago. “Hoy me lo he encontrado”, aseguraba el torero entre risas ante las cámaras, dejando claro que incluso habían mantenido una conversación.

¿Un acercamiento real o un simple saludo?

La gran pregunta es si este encuentro marca el inicio de una reconciliación entre ambos o si simplemente se quedará en un saludo cordial. Con tono misterioso, Fran zanjaba el asunto con un escueto: “Te vas a quedar con las ganas”, alimentando aún más las especulaciones sobre el futuro de su relación.

Kiko Rivera, esquivo ante la prensa

Por su parte, Kiko no quiso dar declaraciones al respecto. Al ser preguntado por este reencuentro, optó por huir literalmente de los reporteros, esquivando cualquier comentario sobre su hermano. Una reacción que refleja el delicado momento personal que atraviesa tras su reciente separación de Irene Rosales, y que podría haber sido tema de conversación con Fran durante su encuentro.

La otra preocupación de Fran: su hija Tana

Más allá de su hermano, Fran también se pronunció sobre la ruptura de su hija Tana con Manuel Vega. Con tono conciliador, dejó claro que “lo que quiero es lo mejor para los dos. Son muy jóvenes, tienen toda la vida por delante”. Y aunque evitó hablar de reconciliaciones, dejó entrever que su prioridad es ver feliz a su hija.

El encuentro entre los hermanos Rivera abre la puerta a un posible acercamiento tras años de distancia. Por ahora, todo son incógnitas, pero lo cierto es que la imagen de Fran y Kiko conversando juntos ha devuelto la esperanza a quienes desean ver a la familia unida de nuevo.