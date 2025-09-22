Acusan de 'tongo' a Pasapalabra: "Están tanteando regalar el premio a..."

Pasapalabra es, sin duda, uno de los concursos más exitosos de la televisión en España. Sin embargo, no escapa a las acusaciones de "tongo", como la que ha hecho un espectador a través de las redes sociales: "Están tanteando regalar el precio a..." Y es que el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3 tiene cuentas en todas las redes sociales, donde los espectadores también pueden mostrar su opinión sobre lo que aprecian en el programa.

Así en una de las publicaciones del perfil oficial del programa en la red social de Instagram, un usuario escribió: "Siempre que Rosa consigue pocos segundos el rosco es más fácil. Pienso que hacen cambio de preguntas fáciles para que las acierte. No es la primera vez. Manu, consigue pocos segundos a ver si hacen lo mismo contigo. YA ESTÁN TANTEANDO REGALAR EL PREMIO A ROSA". Si bien, esa es la opinión del espectador, ya que el programa siempre ha explicado que son muy rigurosos con su funcionamiento, especialmente con el rosco, negando en todo momento que pudiera haber algún tipo de tongo.

Desde su estreno en el año 2000, Pasapalabra se ha consolidado como uno de los concursos más emblemáticos de la televisión española. Mucho más que un simple programa de entretenimiento, se ha convertido en un referente cultural, dejando una profunda huella en la forma de consumir concursos en nuestro país. Aunque muchos lo asocian directamente con España, el concurso nació en el Reino Unido bajo el nombre de "The Alphabet Game". Fue adaptado por Antena 3, y desde entonces ha pasado por diferentes cadenas, incluida Telecinco, hasta volver a su emisora original, donde se emite actualmente.

El famoso "rosco": la joya del programa

La parte más esperada es, sin duda, el "rosco final", donde los concursantes intentan completar el círculo de letras con respuestas correctas. Cada letra representa un desafío, y cada segundo cuenta. Este momento de tensión y emoción es lo que mantiene a la audiencia completamente enganchada hasta el último segundo. La mezcla de habilidad lingüística, intuición y cultura general es lo que convierte a Pasapalabra en un concurso verdaderamente adictivo.