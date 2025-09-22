Las 5 series perfectas para este otoño
Una forma de conectar con el ambiente misterioso y especial de esta época del año
La llegada del otoño y de los cambios de temperatura invitan a realizar planes que durante los meses estivales habían quedado aparcados. Las bajas temperaturas invitan a hacerse unas palomitas, coger una manta y seleccionar la serie perfecta en esta época del año. Por ello te traemos las siguientes 5 recomendaciones:
Gilmore Girls
Podría considerarse la serie otoñal por excelencia. Es la serie perfecta si buscas una que te relaje, este pequeño pueblo es el ideal. Una serie llena de humor y un drama que te reconfortará.
Virgin River
Si te gustan los dramas y los pueblos pequeños esta podría ser tu serie. Ambientada en un entorno rural idílico que aporta una sensación de calidez y de conexión con la naturaleza.
Good Witch
Si lo que buscas es el ambiente mágico y misterioso de esta época del año, Good Witch es perfecta con su atmósfera mágica.
This is us
Si lo que te reconforta son las historias de vida que te conecten con la realidad la historia de los Pearson es lo que buscas. Un drama familiar que se sumerge en las distintas épocas de la vida profundizando en los lazos familiares.
Over the garden Wall
Esta miniserie se ambienta en un cuento de hadas con un aire melancólico y misterioso, donde un par de hermanos emprenden una aventura para poder regresar a su casa.
