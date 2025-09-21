Del “t’estimo” al “te extraño”: así vive Nicki Nicole su romance con Lamine Yamal

Era vox populi, pero fue el propio Lamine Yamal quien, a finales de agosto, confirmó en redes sociales su relación con Nicki Nicole. El futbolista subió a su perfil de Instagram una historia junto a la cantante argentina el día de su cumpleaños. En principio, nada destacable, pero el detalle que zanjaba las dudas era la mano del futbolista del FC Barcelona, agarrando a Nicki Nicole por la cintura.

La historia entre el delantero y la cantante comenzó el pasado mes de julio, con la asistencia de la argentina al 18 cumpleaños del futbolista de la selección española, una fiesta muy polémica que Yamal celebró por todo lo alto en una finca privada en Olivella, en la comarca del Garraf. La presencia de Nicole en la grada durante el Trofeo Joan Gamper aclaró las posibles dudas que pudieran existir.

Pero hubo que esperar hasta el desfile de Desigual celebrado en Barcelona para escuchar las primeras palabras de boca de la propia cantante argentina sobre su romance. Ante la pregunta de si está enamorada de Lamine Yamal, Nicki Nicole respondió estar "muy enamorada y muy feliz". Incluso confesó estar aprendiendo catalán gracias al futbolista: "Me ha enseñado a decir "t'estimo, y más palabras", aseguraba ante la prensa.

Pero la distancia es un grado y parece que Lamine Yamal y Nicki Nicole han separado sus caminos, al menos de momento, debido a los compromisos de la cantante argentina, que ha regresado a su país para reemplazar a Lali Espósito en el programa 'La Voz'. A esto hay que sumar el comienzo de la temporada de fútbol, que tendrá al delantero español viajando por España y Europa para defender la camiseta del FC Barcelona.

Y como Nicki Nicole echa de menos a Lamine Yamal, se lo ha hecho saber al futbolista y todos sus seguidores. El joven español ha publicado un vídeo en redes sociales bailando en su casa y en el apartado de comentarios, con más de 12.000 y subiendo, la cantante ha escrito: "Lindo, te extraño. Chauuuu". Parece que ni el océano Atlántico es capaz de apagar el amor entre ambos. ¿Cuándo volverán a encontrarse la flamante pareja?