Aitana sorprende a Plex en su cumpleaños en Islandia: el vídeo que nadie esperaba

Aitana y Plex, la pareja del momento, no detiene su particular vuelta al mundo. Después del viaje a Indonesia que suponía, a priori, el fin de las vacaciones de ambos y su vuelta al trabajo, ambos han puesto rumbo a un nuevo destino para seguir compartiendo aficiones y tiempo juntos antes de que sus compromisos profesionales los separen.

El viaje de Indonesia fue un punto de inflexión para ambos. Aunque habían sido vistos juntos con anterioridad e incluso la cantante lo mencionó en el apartado de agradecimientos en uno de sus conciertos en Madrid, nunca habían aparecido juntos en imágenes en redes sociales. Primero fue Ana, la hermana del youtuber, quien subió una imagen en grupo donde aparecían la catalana y el toresano, y luego fue el propio Plex quien compartió un carrusel con una foto abrazados.

Pero las muestras de cariño en público no terminaron ahí. En las últimas horas ha trascendido un vídeo en redes sociales en el que Aitana felicita a Plex por su 23 cumpleaños y le lleva una tarta para que el creador de contenido sople las velas. Y es que, la exconcursante de Operación Triunfo y el youtuber zamorano están pasando juntos unos días en Islandia.

En la propia story de Instagram subida por Paco Nicolás, representante de Plex y fundador de su propia marca de café, se puede ver a Aitana, Plex y un grupo de amigos en una cabaña y vestidos con ropa de invierno. Un momento íntimo y familiar que se ha hecho público gracias al manager del zamorano. Quién sabrá si se trata de un descuido o si realmente tenía permiso para subir ese vídeo a redes sociales.

Curiosamente, otro viaje a Islandia marcó el pasado amoroso de Aitana. La canción Akureyri, una balada estrenada el 26 de abril de 2024, recuerda una visita de Aitana y Sebastián Yatra al país nórdico, y repasa una historia de amor que comenzó en 2022 y terminó varios meses después. En el videoclip se los puede ver abrazados y besándose, unas imágenes que Aitana habrá podido emular con Plex, su actual pareja y con la que pasa por uno de sus mejores momentos.