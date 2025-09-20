“Quiero ser padre, pero solo contigo”: Tony Spina revive su dolor más íntimo en Supervivientes

Tony Spina es uno de los concursantes más queridos del reality Supervivientes. Hombre de pocas palabras y poco acostumbrado a expresas sus sentimientos, ha abierto su corazón en Honduras sobre sus deseos de ser padre junto a Marta Peñate y la pérdida de su bebé.

El italiano, en una charla sincera con Adara Molinero, confesó que no hay día en el que no piense en su pareja ni en el duro golpe que vivieron hace unos meses. “Marta llegó a preguntarme si después de todo seguía queriendo estar con ella. Mi respuesta fue clara: quiero una vida contigo. Quiero ser padre, pero contigo, con nadie más”, aseguró con la voz entrecortada.

Marta, rota desde el plató

Mientras Tony se desnudaba emocionalmente desde la isla, Marta seguía sus palabras en el plató de Telecinco. La canaria no pudo contener las lágrimas y, con la voz quebrada, dejó claro lo que significa Tony en su vida: “Es la mejor persona que me ha puesto la vida. Me ha hecho creer en el amor cuando siempre había tenido relaciones tóxicas. Es con él con quien voy a estar toda mi vida, no me voy a equivocar”, dijo, recibiendo el aplauso del público.

La pareja no ha escondido nunca lo complicado que ha sido su camino hacia la maternidad. Marta había hablado anteriormente de los intentos fallidos y de lo duro que fue el aborto que sufrió, un golpe que la dejó muy tocada. Sin embargo, ambos han demostrado que el dolor les ha unido aún más.

Tony lo tiene claro: “Si no pasa, soy feliz con ella. Pero si algún día somos padres, será con ella y con nadie más”. Unas palabras que resumen a la perfección la fuerza de una relación que ha sabido crecer en medio de la adversidad y que, incluso en la distancia, se mantiene más sólida que nunca.