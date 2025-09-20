Belén Esteban se sincera sobre su problema con las drogas: "No soy ejemplo de nada, pero cuidado con las acusaciones"

'No somos nadie' es el espacio de Canal Quickie dedicado a la prensa del corazón. Después del fracaso de 'La familia de la tele' en Televisión Española, el canal que acogió 'Ni que fuéramos shhh' ahora ha puesto en marcha un nuevo espacio con algunos de los colaboradores que otrora trabajaron en Telecinco y, más recientemente, en La 1.

Así, este programa se ha convertido en el nuevo espacio para escuchar las voces de María Patiño, Belén Esteban y Carlota Corredera, entre otras personalidades. En las últimas horas, ha trascendido un corte de vídeo de la propia Esteban rememorando su pasado con las drogas para defenderse frente a otros: "Y no soy ejemplo de nadie ni lo quiero ser, porque cuando uno quiere salir, sale, pero cuidado con las acusaciones porque unos se drogan y otros también fuman canutos y no se dice, ¡así que si tenéis cojones vamos para adelante!".

"Mis problemas de la droga pasaron hace 14 o 15 años. La primera que tuvo narices a contarlo en un plató, porque que esta señora (Carlota Corredera) era directora y tuvo que romper una escaleta, fui yo. Yo no he estado en la cárcel, ¿vale? Así que miedo ninguno. Es una historia pasada de mi vida que ahora me veo y digo: 'Lo he logrado'", ha explicado frente a las cámaras.

Lo cierto es que este episodio del pasado de Belén Esteban es de sobra conocido por los seguidores de la prensa del corazón, ya que la propia colaboradora de televisión lo contó hace varios años, como ha explicado. Por este motivo, son muchos los espectadores del programa y usuarios de redes sociales que no han entendido la razón para sacarlo de nuevo a colación.

Usuarios de X han publicado que este corte de vídeo de Belén Esteban es para "llamar la atención" y la han acusado de encubrir durante años su adicción a las drogas: "Esta se cree que por decir cosas de otras personas se olvida lo que hacía ella. Es malvada", ha escrito @calimeratweets. "A ti te han tapado todo", añade otra mujer en el apartado de comentarios del vídeo.

También establecen diferencias entre una persona "completamente enganchada a las drogas y que tiene que pasar meses ingresada en un hospital de desintoxicación como tú, y otra muy distinta es alguien que fuma un porro los fines de semana y lleva una vida normal", explica @Rhaenyralacasad.