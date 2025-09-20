Belén Esteban, al clan Campos: "De mi hija no se habla"

Belén Esteban se ha quedado a gusto después de un monólogo ininterrumpido de tres minutos en el programa 'No somos nadie' de Canal Quickie con un objetivo directo: el clan Campos. En su intervención, donde ninguno de sus compañeros ha conseguido pararla, ha asegurado que "de mi hija no se habla", y no será por falta de ofertas para aparecer en televisión, según ha asegurado la colaboradora.

'No somos nadie' es la nueva apuesta de Canal Quickie para recuperar el espíritu 'Ni que fuéramos shhh' y ofrecer una alternativa a los espectadores que quedaron huérfanos después de la cancelación de 'La familia de la tele', que duró en antena poco más de un mes, debido a sus bajos niveles de audiencia en La 1 de Televisión Española.

Para recuperar espectadores y un espíritu controvertido, Belén Esteban ha puesto toda la carne en el asador con intervenciones incendiarias. En una, recuerda su pasado con las drogas y manda un ataque velado a sus detractores. Y en la que nos ocupa, amenaza con "llevarse por delante" a quien ose hablar de su hija.

"De la mía, ni esto. La mía no se ha ido a un plató de televisión a hablar de su padre ni a hablar de la Campanario ni a hablar de su madre ni nadie de su familia. Si queréis sacar mierda, sacadla, pero tened cuidado: de la mía, ni esto. Cuando la mía se siente en un plató, lo que queráis", ha añadido Belén Esteban.

La colaboradora ha asegurado que lleva muchos años aguantando escuchar que iba a llevar a su hija a Sálvame Deluxe con 18 años, pero lo cierto es que aún permanece inédita en televisión: "Que sepáis que la han llamado del Deluxe, de Gran Hermano, de Supervivientes dándole un pastizal y tiene sus redes anónimas", ha aclarado.