Tamara Falcó sobre las memorias de Isabel Preysler: “El libro es una forma de contarme su historia de mujer a mujer”
La marquesa de Griñón no ha querido hablar sobre si Mario Vargas LLosa aparecerá en el libro
Lucía Salazar
Tamara Falcó explicó cómo vive este momento tan especial para su familia. “Mi madre me ha dejado leer solo algunos capítulos y me ha sorprendido descubrir tantas cosas que no conocía de ella”, confesó la aristócrata, visiblemente emocionada. Para Tamara, estas memorias son mucho más que un relato: “El libro es una forma de contarme su historia de mujer a mujer”.
La futura publicación ya ha generado un enorme revuelo, pues promete mostrar la faceta más íntima de la llamada reina de corazones. Desde su infancia en Filipinas hasta los episodios más mediáticos de su vida, Isabel se abre en canal para relatar con detalle sus recuerdos y vivencias.
Sobre si el romance con Mario Vargas Llosa ocupará un lugar en el ejemplar, Tamara prefirió mantenerse al margen: “No lo sé, es que no he leído el libro”, respondió con sutileza, esquivando la presión mediática.
Además de hablar de su madre, Tamara aprovechó para actualizar cómo se encuentra en lo personal. Tras un verano de desconexión familiar, aseguró que comienza septiembre “con mentalidad de año escolar”. También desmintió que Íñigo Onieva haya dejado Casa Salesas: “Al contrario, lo están ampliando”.
Y, sobre la maternidad, la marquesa dejó clara su postura: “Cuando Dios quiera y si Dios quiere. Estoy tranquila porque tengo mucha fe y sé que Dios tiene un plan para mí”.
Con estas declaraciones, Tamara Falcó no solo respalda públicamente a su madre en este nuevo reto, sino que también reafirma la unión y complicidad que existe entre ambas.
