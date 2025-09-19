'La Revuelta', escenario de lujo para tirar la caña sin pudor: "Vaya huevos"

Si unos días antes se pasaba por 'Late Xou con Marc Giró', este jueves fue el turno para 'La Revuelta' en la agenda de Ester Expósito. La popular actriz hizo una visita al programa de David Broncano acompañada de su compañera Mirela Balić para seguir con la promoción de 'El Talento', última película en la que han trabajado ambas. Durante la entrevista, distendida como es habitual en este programa, hubo tiempo para todo tipo de preguntas, confesiones y risas. Incluso, también se vivió un momento surrealista cuando uno de los invitados intentó ligar con la que fuera protagonista de 'Élite' sin pudor ninguno.

Durante la entrevista, Ester Expósito había comentado que hasta ahora todos sus novios habían sido actores y que busca "algo que no tenga nada que ver" con su trabajo. Todo lo contrario pasaba con Mirela Balić, que reconocía que "nunca he tenido novios actores". Fue en ese momento cuando apareció en escena Carlos, uno de los asistentes a la grabación del problema y al que presentaron como "el infiel". Sin un ápice de vergüenza, el espectador afirmó que "no me siento orgulloso, pero he sido infiel a las parejas que he tenido... a todas", revelando el motivo del sobrenombre con el que había sido expuesto por Sergio Bezos.

Y entonces, ocurrió lo inesperado. Una vez explicado su caso y prometiendo enmendar sus errores del pasado, se dirigió directamente a Ester Expósito para decirle que "yo no soy actor". Entre abucheos y risas, David Broncano no tardó en responder a la proposición con un efusivo "¿Pero tú qué dices, hombre? ¡Desgraciado!", no sin más adelante reconocer "el valor que hay que tener" para decir algo así después de reconocer sus infidelidades. Desde la cuenta de X -antiguo Twitter- de 'La Revuelta' quisieron ir más allá y calificaron la escena como "una de las cosas más sinvergüenzas que se ha visto en este programa".

Duelo de audiencias

Un día más, el duelo de audiencias entre Antena 3 y La 1 se mantuvo al rojo vivo durante las primeras horas de la noche, aunque esta vez se decantó holgadamente en favor de 'El Hormiguero'. La ventaja del programa de Pablo Motos durante la franja de estricta coincidencia fue del 3,4%, mientras que la ventaja se amplió en el 'share' de cada programa al completo (15,7% ante 12%). Además, este dato supuso el más bajo de la segunda temporada del programa de David Broncano. Con altibajos en ambos casos, se trata del octavo día en el que el programa de Atresmedia supera a su competidor, logrando hasta el momento un pleno en la presente temporada.