La expulsión al filo de la navaja que dejó fuera a Elena Rodríguez
Adara se rompe tras decir adiós a su madre: el duelo más doloroso de ‘Supervivientes All Stars’
Lucía Salazar
Madre e hija, frente a frente y con el corazón en la garganta. La gala de ‘Supervivientes All Stars’ vivió anoche su instante más desgarrador cuando la audiencia decidió que Elena Rodríguez hiciera las maletas, salvando in extremis a Adara Molinero. El resultado, ajustadísimo, cortó la respiración a todos: lágrimas, abrazo interminable y una despedida que se sintió en casa tanto como en Honduras.
Elena, serena y protectora hasta el final, pidió a sus seguidores que volcaran fuerzas en su hija: “Es una luchadora, tiene más que dar que yo”. Con el saco al hombro, dejó una colección de consejos que Adara escuchó rota: “Elige tus batallas, vívelo y no te hundas. Tienes gente que te quiere”. Fue el empujón emocional que necesitaba la concursante para seguir en pie… aunque la voz se le quebrara una y otra vez.
Entre sollozos, Adara expuso su parte más íntima. Encargó a su madre llamar a diario a Martín —su hijo con Hugo Sierra— para recordarle que “cada vez falta menos” y le mandó un mensaje directo a su pareja, Vicente Romero: “Dile que le quiero, que me espere, que pienso en él todos los días”. Un chute de verdad televisiva, sin filtros ni estrategia, que dejó claro por qué sigue siendo una de las grandes protagonistas del formato.
En plató, el eco fue inmediato: ovación para Elena por su templanza y una ola de apoyo a Adara, que encara ahora el concurso con una mochila emocional más pesada, sí, pero también arropada por la promesa de su madre: “Desde fuera te defenderé todo lo que pueda”.
