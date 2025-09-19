Andreu Buenafuente se acuerda de los incendios en su estreno: "Han dejado un reguero de escaqueos"

A lo largo de sus más de 40 años de carrera, Andreu Buenafuente se ha ganado ya un hueco en el corazón del público. Un logro difícil de conseguir cuando se salta al estrellato y a la pequeña pantalla, pero que el humorista catalán consiguió prácticamente desde el primer momento. Es por ello que sus programas generan audiencia y reacciones, como ocurre con 'Futuro Imperfecto' desde su desembarco en 'La 1'. Un programa que este jueves estrenó su nueva temporada con el objetivo de mantener sus buenos datos de audiencia. Un nuevo comienzo en el que hubo hueco para el humor, pero también para un duro discurso contra la clase política.

Los primeros minutos del programa estuvieron marcados por un monólogo, con poca carga humorística y mucha carga social, en el que Andreu Buenafuente quiso repasar todos los problemas que asolan a la clase política del país. "Lo que veo no me gusta nada", comenzaba diciendo el catalán después de alguna que otra gracieta que sirvió de introducción a algo que "no es un debate, sino un monólogo", como él mismo explico. Poco después, lanzaba una pregunta al aire sobre si es oportuno "alimentar el mal gusto, la insensatez y el odio", a lo que no tardo en darse respuesta con un claro "yo digo que no, no me da la gana".

Las críticas llegaron al seno de cualquier partido del espectro político, aunque comenzó poniendo el ejemplo de que "cuando un representante público compara las protestas de La Vuelta con el cerco de Sarajevo, se convierte en un irresponsable político". Tras otra serie de alusiones a las declaraciones más sonadas del verano, instó a los políticos a "hacerse responsables de sus actos y de sus gestiones", sacando a la palestra que "los peores incendios de nuestra historia han dejado un reguero de escaqueos, porque aquí siempre la culpa es del otro". Y el origen del problema lo ubicaba en "la doctrina trumpista, que se basa en no argumentar ni admitir errores, sino atacar".

"Un lujo y un privilegio"

Buenafuente también quiso agradecer a TVE por contar con él una temporada más, asegurando que "es un lujo y un placer poder hablar en la tele pública... Más después de lo que ha pasado con Jimmy Kimmel", en alusión a la cancelación del programa del humorista norteamericano tras hablar sobre el asesinato de Charlie Kirk. Por otro lado, también explicó que "no me gusta un país donde se normaliza y se celebra llamar 'hijo de puta' a tu presidente". Por último, también hizo referencia a la situación que se vive en las últimas semanas en la Franja de Gaza y del "funambulismo de muchos para no admitir el genocidio".