"Ágatha Ruiz de la Prada revoluciona la pasarela con su desfile más surrealista creado con Inteligencia Artificial"

Ágatha Ruiz de la Prada nunca defrauda, y esta vez ha vuelto a superarse. La diseñadora más colorista y transgresora del panorama español ha inaugurado la 82ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con un desfile que ya forma parte de la historia de la moda: su primera colección concebida con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Lucía Feijoo Viera

Fiel a su universo “agathista”, la creadora apostó por lo inesperado. El gran protagonista de la pasarela fue nada menos que una marioneta de sí misma, construida por la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona (Elisava) y manejada por la actriz Nuca López, que abrió un espectáculo digno de un sueño surrealista.

La colección primavera/verano 2026 fue un despliegue de imaginación materializada en carne y tela: vestidos que lloraban gotas multicolores como si se derritiesen, siluetas infladas como globos, prendas que emulaban paraguas o tazones, y, por supuesto, los símbolos inconfundibles de Ágatha: corazones, estrellas y flores convertidos en salpicaduras de organza que elevaron el espíritu lúdico de sus diseños.

Desde la firma, explicaron que la idea nació como un experimento con IA: “Los resultados fueron tan divertidos que decidimos convertir esas alucinaciones digitales en una realidad tridimensional de toda la vida”. El resultado fue un desfile vibrante, entre lo pop y lo teatral, donde la tecnología se puso al servicio de la fantasía.

Con esta propuesta, Ágatha no solo confirma su capacidad inagotable para sorprender, sino que también marca un antes y un después en la pasarela madrileña: la moda del futuro ya está aquí, y viene con mucho color, imaginación… y un toque inconfundiblemente agathista.