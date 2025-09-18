Terelu Campos, harta de las preguntas sobre Rocío Carrasco: "Que cuidado tengo que tener..."

Todo parecía en calma una vez levantado el veto que había impuesto Rocío Flores sobre Terelu Campos para evitar coincidir con ella en los platós de Telecinco. Sin embargo, el último programa de 'De Viernes' lo único que consiguió fue distanciar aún más a ambas protagonistas de esta historia. Una noche tensa que, según los mentideros de la prensa rosa, podrían haber causado asperezas también en la relación de Terelu Campos con Rocío Carrasco, madre de la entrevistada en el último episodio del programa de Telecinco. Unas rencillas que la colaboradora ha querido enterrar en cuanto ha tenido la oportunidad.

Sobre la polémica generada por todo lo ocurrido en 'De Viernes', la propia Terelu Campos expresó que se encuentra "tranquila", gracias a "los mensajes que he recibido de compañeros y críticos de televisión que vieron la situación". La malagueña también quiso recordar la época en la que se encontraba vetada por Rocío Flores, señalando que "cuando no puedes hablar, es muy difícil" poner orden en las declaraciones que se hacían sobre ella. En definitiva, está claro que la relación entre ambas sigue rota, más aún después de las palabras de Rocío Flores en las que sostenía que solamente habían estado juntas "tres veces contadas en mi vida".

Uno de los aspectos más difíciles para Terelu Campos dentro de toda esta polémica es su relación con Rocío Carrasco, que se podría haber visto afectada por la bronca con su hija en el plató de 'De Viernes'. Ante las cuestiones sobre el tema, Terelu quiso dejar claro que "en el último año la he visto menos por circunstancias de trabajo, pero nada más". Cansada de tantos rumores e insinuaciones, mostró su descontento ante los micrófonos antes de celebrar su 60 cumpleaños. "Qué cuidado tengo que tener con todo lo que digo para que nadie saque punta", decía resignada la colaboradora de Mediaset, dejando claro también que "Rocío es... es mi hermana".

De Viernes

'De Viernes' es un programa semanal dedicado a la prensa rosa y que tuvo su estreno en noviembre de 2023. Emitido desde entonces en Telecinco, sus emisiones están conducidas por Santi Acosta y Bea Archidona, acompañados en los diferentes espacios de cada entrega por colaboradores y tertulianos habituales de la crónica social. Uno de los segmentos más esperados de cada semana son las entrevistas con rostros conocidos del mundo del corazón, llegando a contar incluso con programas especiales como el dedicado a Bárbara Rey bajo el título de 'Bárbara Rey, mi verdad' durante los últimos meses de 2024.