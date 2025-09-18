Terelu Campos veta a 'No Somos Nadie' en su cumpleaños: "La respuesta es no"

Pese a formar parte de ellos, la relación de Terelu Campos con los medios de comunicación sigue siendo muy mejorable. Sobre todo, cuando se habla de sus antiguos compañeros de programa en 'Sálvame', ahora reconvertidos en colaboradores de 'No Somos Nadie'. El último capítulo de este culebrón tuvo lugar este mismo miércoles durante la celebración del cumpleaños de la hija de María Teresa Campos. Una exclusiva fiesta en el Jimmy's Club pondría el broche de oro al 60º aniversario de la colaboradora de 'De Viernes', que aprovechó la ocasión para aclarar ciertas rencillas de las últimas semanas.

No pasó lo mismo con 'No Somos Nadie', cuyo micrófono no se pudo ver en ninguna de las entrevistas realizadas debido a un sorprendente veto. Si hasta hace unos días era Terelu Campos la que no podía compartir plato con Rocío Flores, ahora es ella la que deja sin opción de preguntar a los que fueran sus compañeros de programa. Así lo explicaba Marta Riesco, dejando claro la contestación que les dieron en el control de acceso: "La respuesta es no". Según explicó la colaboradora de 'No Somos Nadie', habían estado "de buen rollo" hasta ese momento, cuando les denegaron la entrada al ir de parte de TEN.

Marta Riesco intentó dar la vuelta a la situación pensando que "se trataba de una equivocación". Para ello, la chica que la acompañaba como cámara "aportó los e-mails de confirmación", a lo que asegura que "prácticamente no nos hicieron ni caso". Desde el programa, aseguran que se trata de "un veto de última hora", pues todos los trámites previos estaban ya realizados por parte tanto del programa como de la cadena en la que se emite. Así las cosas, a Terelu Campos se le abren nuevos frentes después de haber zanjado los rumores sobre una mala relación con Rocío Carrasco a cuenta de la entrevista a su hija en 'De Viernes'.

No Somos Nadie

Después del fiasco de 'La familia de la tele' en las tardes de TVE, los colaboradores del programa que se emitió durante unos meses en el ente público regresaron a la que había sido su casa desde que abandonaron 'Sálvame'. En un nuevo sucedáneo de todos los programas anteriores, aunque con los mismos protagonistas, desde el 1 de septiembre se puede ver a Belén Esteban, María Patiño o Kiko Matamoros en 'No Somos Nadie', la nueva apuesta de Canal Quickie por los programas del corazón. Además de tomar el testigo de 'Ni que fuéramos Shhh', su entrada en la parrilla significó el final definitivo de 'Tentáculos'.