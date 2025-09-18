La reacción de Sebastián Yatra a la canción que le dedicó Aitana tras su ruptura

Tras el lanzamiento de 6 de febrero, el tema más íntimo y comentado de Aitana, Sebastián Yatra ha decidido hablar por primera vez sobre lo que piensa de la canción. Lo ha hecho en una entrevista junto a Pablo López, en el marco de La Voz, dejando entrever que, aunque la letra está cargada de indirectas hacia él, no guarda rencor y aprecia la belleza del tema.

Una respuesta inesperada en La Voz

Durante la charla, el periodista no dudó en lanzarle la pregunta más directa: ¿pulsaría el botón si escuchara 6 de febrero en el concurso? La primera reacción del colombiano fue reírse, consciente del peso emocional que tiene el tema, pero enseguida respondió con franqueza: “Sí, si es una versión increíble, sí. Es una canción súper linda, por supuesto”.

Con estas palabras, Yatra no solo reconoce la calidad de la composición, sino que también deja claro que no piensa entrar en polémicas ni alimentar rumores sobre su pasado con la cantante catalana.

El peso de las emociones en el escenario

“Más allá de la anécdota, Yatra aprovechó para hablar de lo que significa enfrentarse a una canción suya en un programa como La Voz: Cuando cantan una canción tuya sientes un peso extra, porque la reacción que tú tengas va a ser importante para esa persona. Es difícil para mí esconder lo que me pasa, no soy muy buen actor”. Una confesión que muestra lo vulnerable que también se siente cuando su música cobra protagonismo.

Un cierre elegante en medio de la tormenta

Sebastián Yatra ha decidido no avivar el fuego. Con un simple “es una canción súper linda” ha zanjado la pregunta más delicada, mostrando respeto hacia el trabajo de Aitana y dejando claro que, al menos públicamente, prefiere quedarse en el terreno de la música y no en el de los reproches.