Pedro Delgado deja atrás la polémica por las protestas de La Vuelta: "Pasando página"

Pasan los días, incluso pasarán las semanas, y las imágenes vistas durante algunas etapas de la Vuelta Ciclista a España seguirán coleando. Las protestas en favor de Palestina deslucieron una carrera que concluyó con el triunfo de Jonas Vingegaard, pero en la que hubo que dejar dos jornadas sin ganador (Madrid y Bilbao), además de adelantar una de las líneas de meta en Galicia (Mos). En medio de todo esto, una de las voces más reconocidas y más beligerantes contra la acción violenta de algunos manifestantes ha sido Pedro Delgado, ganador del Tour de 1989 y comentarista de TVE en la actualidad.

Más allá de declaraciones realizadas ante los micrófonos de otros medios, por las que no tardaron en llegarle críticas en redes sociales, su cuenta de X -antiguo Twitter- ha estado muy activa en los últimos días. Por ejemplo, el mismo día de la cancelación de la etapa final en Madrid, escribía lo siguiente: "¡Qué tristeza más grande! Un presidente del Gobierno apoyando las manifestaciones violentas. Él y sus socios (Podemos, Bildu y partidos nacionalistas...) que tanto protestan en La Vuelta, llevan gobernando durante años y vendiendo armas a Israel. Eso tal vez no les da vergüenza". Desde entonces, quizá por el revuelo causado, 'Perico' ha querido rebajar el tono.

El último mensaje en este sentido ha llegado montado en su bicicleta durante uno de sus entrenamientos. Incumpliendo alguna que otra norma del Código de Circulación al grabarse en marcha, el ex-ciclista se mostraba sonriente y aseguraba que estaba "pasando página de lo del fin de semana". De igual manera, animaba a sus seguidores "a dar pedales", pues en su opinión "para el estrés, no hay nada mejor que el deporte". En las más de 500 respuestas que tiene la publicación -además de 6 mil 'likes'- no cesaba la confrontación, aunque Pedro Delgado ha hecho oídos sordos a todos estos mensajes. ¿Habrá habido toque de atención desde TVE?

Movistar y Atlético de Madrid, en la diana

En los últimos días, varios activistas y periodistas de corte progresista han puesto la diana en dos equipos españoles: el Atlético de Madrid de fútbol y el Movistar Team de ciclismo. En ambos casos, su conexión con Israel llega de la mano de Idan Ofer, que es accionista minoritario de ambas estructuras a través de Quantum Pacific Group. Pese a que el poder de decisión del magnate israelí afincado en los Países Bajos es limitado en ambos casos, es notoria su vinculación con entes gubernamentales del país presidido por Benjamin Netanyahu. Por ello, las protestas pro-Palestina no serían de extrañar en el futuro en eventos con la participación de alguno de estos dos equipos.