Kiko Rivera quiere recuperar a su mujer

Kiko Rivera está totalmente volcado en su vida profesional ya que su esfera personal se tambalea tras anunciar ace unas semanas una inesperada ruptura de Irene Rosales. Aunque la modelo forma parte del pasado del DJ y ni en las redes sociales hay rastro de ella, al parecer el DJ está haciendo todo lo que está en su mano para recuperar a la modelo. Así lo ha publicado 20minutos y recogido Pronto. Sin embargo, Irene Rosales no debe de estar por la labor tras muchos años de altibajos, infidelidades y una relación que no siempre ha sido sana entre ellos.

Ante esta situación, ella está volcada en recomponer su vida poco a poco. La sevillana, que siempre se ha caracterizado por su discreción, ya ha dado muestras de no estar dispuesta a dar un paso atrás. A lo largo de los años ha perdonado en varias ocasiones, pero ahora asegura que no quiere seguir sufriendo.

De hecho, Irene parece que ha encontrado la estabilidad emocional en un joven que, lejos del foco mediático, le aporta la seguridad que buscaba. Y aunque ella intenta mantenerse al margen de las polémicas, todo apunta a que no estaría dispuesta a retomar la relación con el padre de sus hijas.

"Todo pasa por algo"

La revista asegura que Kiko está "hundido y con pocas fuerzas", todo lo contrario que promueve a través de sus redes sociales, donde aparece volcado en su vida profesional y con las pilas siempre cargadas. "Todo pasa por algo", ha escrito hoy en una storie para buscar el vaso medio lleno a una situación delicada con dos hijas en común con Rosales.

Precisamente "cuando se marchan estos dos bichitos es cuando llega ese silencio aterrador al que uno tiene que acostumbrarse", se sinceraba hace poco en su Instagram. Y es que "nadie dijo que fuera fácil, pero la realidad es la que es y a día de hoy cuesta tela", confesaba el DJ.