La influencer Fabiana Sevillano estalla: "Cojo la puerta y me voy"

La influencer se hizo viral hace un par de años en TikTok tras subir una serie de vídeos sobre la feria de Sevilla, a partir de ese momento la joven de 23 años sumó un gran número de seguidores gracias a su personalidad cercana; en la fecha cuenta con 737 mil en Instagram y 1,5 millones en TikTok. Hoy la sevillana anuncia a través de un vídeo su retiro temporal de redes sociales con motivo del acoso que está sufriendo en las mismas.

Sevillano señala que "ya no aguanta más" la presión diaria: "Yo puedo aguantar un día, dos, tres... lo malo es un diario". La joven explica a sus seguidores que no soporta más recibir tanto "hate", según indica, no en sus propias publicaciones, sino en vídeos de otros compañeros: "No es culpa de ellos, sino de la gente y de la sociedad machista en la que vivimos".

Historia de Instagram de Fabiana Sevillano. / Instagram

Según señala la creadora de contenido, el momento culmen tuvo lugar ayer en una entrevista que dio en una alfombra, donde se le preguntó por la actual relación de su expareja: "Yo ahí ni pincho ni corto, dije que una expareja no tiene que opinar de las relaciones de su expareja". Tras estas declaraciones la respuesta se ha viralizado, y los comentarios de odio no han tardado en llegar provocando la retirada temporal de Sevillano: "Me quito del medio, aunque volveré".