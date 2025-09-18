La influencer Fabiana Sevillano estalla: "Cojo la puerta y me voy"
La creadora de contenido ha hecho pública su decisión a través de sus cuentas
Marina García
La influencer se hizo viral hace un par de años en TikTok tras subir una serie de vídeos sobre la feria de Sevilla, a partir de ese momento la joven de 23 años sumó un gran número de seguidores gracias a su personalidad cercana; en la fecha cuenta con 737 mil en Instagram y 1,5 millones en TikTok. Hoy la sevillana anuncia a través de un vídeo su retiro temporal de redes sociales con motivo del acoso que está sufriendo en las mismas.
Sevillano señala que "ya no aguanta más" la presión diaria: "Yo puedo aguantar un día, dos, tres... lo malo es un diario". La joven explica a sus seguidores que no soporta más recibir tanto "hate", según indica, no en sus propias publicaciones, sino en vídeos de otros compañeros: "No es culpa de ellos, sino de la gente y de la sociedad machista en la que vivimos".
Según señala la creadora de contenido, el momento culmen tuvo lugar ayer en una entrevista que dio en una alfombra, donde se le preguntó por la actual relación de su expareja: "Yo ahí ni pincho ni corto, dije que una expareja no tiene que opinar de las relaciones de su expareja". Tras estas declaraciones la respuesta se ha viralizado, y los comentarios de odio no han tardado en llegar provocando la retirada temporal de Sevillano: "Me quito del medio, aunque volveré".
- Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
- La obra de más de cuatro millones para el paso inteligente de fauna en la N-631 en Zamora, a punto de iniciarse
- Pereruela, lista para el desembarco de la orquesta Panorama en su vuelta a Zamora
- No, el edificio de los Ministerios no es el más alto de Zamora
- Listado de las rutas en autobús que son gratis a partir de este lunes en Zamora
- Incendio en una nave de cerdos de Montamarta
- Ayuntamiento de Zamora y Comisión de Patrimonio 'chocan' en cuatro proyectos de la ciudad
- Reclamación de 790.000 euros al Ayuntamiento de Puebla al no poder ejecutarse la residencia