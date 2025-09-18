Carlo Costanzia rompe su silencio en '¡De Viernes!': así será su respuesta a las memorias de Mar Flores

El plató de '¡De Viernes!' se prepara para una de sus entregas más intensas. Este viernes, 19 de septiembre, Carlo Costanzia di Costigliole, exmarido de Mar Flores, se sentará frente a los presentadores para responder a las acusaciones recogidas en las memorias de la modelo, "Mar en calma". El aristócrata hablará, por primera vez en televisión, sobre su matrimonio con ella y los episodios más duros de aquella etapa.

Entre los asuntos que abordará estará el presunto distanciamiento entre Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia, así como la repercusión de su asistencia a la reciente fiesta del 60 cumpleaños de Terelu Campos, donde posó con la colaboradora, su hijo y Alejandra Rubio. Sus declaraciones serán analizadas en directo por Campos y los colaboradores habituales del espacio: Ángela Portero, Antonio Rossi, Lydia Lozano y José Antonio León.

La noche también acogerá un esperado reencuentro: Rocío Flores y Olga Moreno volverán a coincidir en un plató tras mucho tiempo. Ambas participarán en la mesa de debate dedicada a la última hora de 'Supervivientes All Stars', que incluirá imágenes inéditas de la aventura en Honduras. A ellas se unirán también María Jesús Ruiz, Yola Berrocal y varios familiares y defensores de los concursantes.

Otro de los momentos más esperados llegará con el regreso de Ana María Aldón, que tras meses apartada de los medios concederá una entrevista en la que repasará “un año muy duro” para ella y los suyos. La diseñadora hablará de sus años de matrimonio con Ortega Cano, su relación con Gloria Camila y Rocío Flores —con quien compartió edición en 'Supervivientes 2020'— y el impacto que tuvo, según ella, una información que dañó al torero.

Por último, Aldón se referirá también a la complicada relación que mantuvo Michu, expareja de José Fernando recientemente fallecida, con la familia. Un testimonio que promete abrir nuevos capítulos de un relato familiar marcado por las tensiones y las polémicas.