Camilo se abre en 'El Hormiguero' para hablar de Evaluna: "Es una versión mejorada de todo"

Son una de las parejas más reconocibles de la música latina y, además, pueden decir que llevan ya un lustro juntos. Es por eso que la complicidad entre Camilo y Evaluna queda fuera de toda duda, como se pudo ver este miércoles en 'El Hormiguero'. El programa de Pablo Motos tuvo al cantante colombiano como su invitado principal en este último episodio, lo que le sirvió para auparse de nuevo por encima de 'La Revuelta' en la dura competencia que mantienen ambos programas desde hace un año. Más allá de resultados, Camilo también dejó alguna nota reseñable, especialmente al ser preguntado por su pareja.

En un momento distendido, ya con las hormigas en plató, se le planteó al cantante una difícil tesitura. Conocido mundialmente por su extravagante bigote que rememora a Gaudí, la elección era complicada: quitárselo para siempre o que le creciera a Evaluna. Sin embargo, Camilo no dudó ni unos pocos segundos en responder, asegurando que "me quito el mío, me lo quito". La sorpresa llegó cuando razonó su contestación, pues para él "sería una competencia diaria" entre la pareja y que no podría ganar en ningún momento, porque "ella es una versión mejorada de todo, así que mi esposa tendría un mejor bigote".

"¿Me lo tengo que quitar?", preguntaba el cantante a las hormigas algo atemorizado, dando pie a las carcajadas en plató. Un espacio en el que también hubo tiempo para vivir momentos emotivos, como fue la actuación conjunta de Camilo, su esposa Evaluna y el padre de la artista, el también cantante venezolano Ricardo Montaner. Los tres juntos brindaron al público una versión de 'Si tuviera que elegir', canción publicada por Ricardo en 2022 y que salió a la venta como 'single' conjunto este mismo año. Poco antes, Camilo también tuvo palabras de admiración hacia su suegro, sin el que "no existe manera de imaginarse el oficio de cantautor en Latinoamérica".

Duelo de audiencias

Un día más, el duelo de audiencias entre Antena 3 y La 1 se mantuvo al rojo vivo durante las primeras horas de la noche, con el público dividido prácticamente a partes iguales entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'. La ventaja del programa de Pablo Motos durante la franja de estricta coincidencia fue de apenas seis décimas (13,4% frente a 12,8%), mientras que la ventaja se amplió en el 'share' de cada programa al completo (14% ante 12,6%). Con altibajos en ambos casos, se trata del séptimo día en el que el programa de Atresmedia supera a su competidor, logrando hasta el momento un pleno en la presente temporada.