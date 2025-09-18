Aitana Ocaña, nominada a dos Latin Grammys
La artista ha hecho pública la noticia a través de sus redes sociales: "Estoy muy emocionada"
Marina García
La cantante se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera tras el lanzamiento de su último álbum "Cuarto Azul".
Con este disco la extriunfita ha mostrado su lado más sentimental, vulnerable y cercano. Tanto es así que el recibimiento por parte de su público ha sido insuperable, y los frutos de su trabajo se han visto reflejados a través de su dos nominaciones a los Latin Grammys, haciendo una vez más historia en la música latina, una noticia que ha compartido con sus fans a través de sus redes sociales: "¡Enterándome en mi lugar favorito del mundo que tenemos 2 nominaciones a Latin Grammys!".
Las respectivas nominaciones son a "Mejor Álbum Pop Contemporáneo" y "Mejor Diseño de Empaque", un trabajo que, ha marcado un antes y después en su carrera, y que como la propia cantante señala, "es gracias al pedazo de equipo que tengo, sin ellos nada de esto sería posible".
El post de la artista ya cuenta con más de 340.127 me gustas y 1.968 comentarios, entre los que se encuentran su actual pareja Plex seguido del resto de figuras públicas.
