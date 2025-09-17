El vídeo de Dabiz Muñoz que despierta críticas en redes: "Eres un referente, pero..."

La vida no se detiene para Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Tras ser padres de su segundo hijo, Isai, y estar desconectados varios días de sus labores profesionales y sus perfiles en redes sociales, todo ha vuelto a la normalidad y sus seguidores ya han podido volver a saber de ellos.

La comunicadora ha realizado varias publicaciones, centradas en su nueva maternidad, y ha contado a sus seguidores que ha vuelto a leer su propio libro para reencontrarse con su yo de hace dos años, cuando dio a luz a Laia, su primera hija. "Me estoy enfrentando a la oscuridad que tiene a veces el posparto de una manera muy distinta", ha explicado en su perfil de Instagram.

La comunicadora también ha confesado no llevar llevado demasiado bien el regreso de su pareja a los fogones: "Te acabas de ir y ya te echo menos", escribía en otra publicación junto a Dabiz Muñoz. "Me duele el corazón", confiesa Pedroche. "Sin ti nada es lo mismo", ha añadido.

Seguro que al responsable de DiverXO tampoco le ha resultado fácil volver a la rutina. Pero, para los que duden de su amor, ha escrito en Instagram la siguiente declaración a su pareja: "Eres mi elección de vida para siempre, juntos de la mano, te amo todo". Y regreso al trajín de la alta cocina, como demuestra uno de sus últimos vídeos.

En esta publicación explica la elaboración de un complejo plato llamado Buncha Kagoshima, consistente en fideos soba caseros de trigo sarraceno, consomé acidulado de tomates a la brasa, caviar de montaña, hierbas aromáticas, gamba blanca de Huelva en tempura, hamburguesa de vaca rubia gallega y chuleta de Wagyu de Kagoshima (Japón).

Una delicia que no se ha librado de las críticas en el apartado de comentarios. Un usuario de Instagram ha escrito que "yo te admiro mucho y eres para mí un referente, pero ¿por qué no te pones guantes para coger la comida de tus clientes? Y no te lo tomes como una crítica".

No ha recibido respuesta por parte del chef, pero sí de otros seguidores de Dabiz Muñoz. "Básicamente no se los pone porque se deben cambiar frecuentemente y son menos funcionales para tareas que requieren destreza fina debido a que no se ajustan a la mano. Es de obviedad que en alta cocina no se pueden usar porque estarían todos los recipientes mezclados con restos de otros alimentos. Pd: en una cocina así se lavan las manos unas 100 veces por servicio, sin exagerar. De todas formas, en todo delantal hay un paño específico para la limpieza de las mismas", explica con mucho detalle esta usuaria.

Más duro con este usuario ha sido @tagecito, que ha escrito lo siguiente: "Los guantes dan más microbios e infecciones que las manos. Ni hace falta tener estudios para saberlo, pero antes de hacer una critica así podrías leer lo que es la manipulación de alimentos. Los guantes son focos de infección", concluye.