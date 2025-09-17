No se ensucia
'Supervivientes All Stars' salva a uno de sus nominados con más del 50% de apoyo del público
Tony Spina se impuso en el televoto a Adara Molinero, Elena Rodríguez e Iván González y logró esquivar la temida ducha de barro
Carlos Merenciano
La segunda entrega de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' ha tenido como gran protagonista a la ceremonia de salvación de uno de los nominados. Desde el pasado jueves, los espectadores votaban en la app de Mitele para salvar a uno de los cuatro nominados tras la ceremonia de La Palapa: Adara Molinero, Tony Spina, Elena Rodríguez e Iván González.
La ceremonia de salvación tuvo un componente visual llamativo: los concursantes permanecían en una estructura que volcaba barro sobre ellos en caso de seguir nominados. Solo el salvado se libraba de la ducha. Iván González fue el primero en recibirla, seguido de Elena Rodríguez.
El desenlace se resolvió en un ajustado duelo entre Adara Molinero y Tony Spina. Laura Madrueño comunicó la decisión final: “El tercer superviviente que continúa nominado y se enfrentará a la expulsión de este jueves es… Adara”. Con esas palabras, el italiano respiró aliviado y celebró con emoción su permanencia, que fue apoyada con el 50,5% de los votos.
“Muchas gracias a todas las personas que me han salvado y se lo quería dedicar a mi padre que ayer cumplió dos años que no está con nosotros y era súper seguidor del programa y estaría muy emocionado de verme salvado”, afirmó Tony visiblemente emocionado.
Tras esta salvación, Spina se aleja del peligro inmediato, mientras que Adara, Elena e Iván se mantienen en la lista de nominados. De ellos saldrá el segundo expulsado definitivo de esta edición All Stars.
