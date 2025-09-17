'La Revuelta' ya tiene nuevo récord de patrimonio total entre sus invitados

El verano llega a su fin y con la llegada del otoño también aparecen en la pantalla programas de televisión que estrenan su nueva temporada. Ese es el caso de 'La Revuelta', que desde el pasado 8 de septiembre acumula nuevos episodios a su lista y que este miércoles tuvo su sexta entrega del presente curso. Siguiendo con la dualidad de invitados que se hizo habitual en los últimos programas de su año de estreno en La 1, la primera persona que pasó ayer por su clásico sofá fue Agatha Ruiz de la Prada. La diseñadora se estrenaba así en cualquiera de los formatos del programa de David Broncano, pues tampoco pasó por plató durante los seis años de 'La Resistencia'.

Uno de los momentos estrella de su entrevista fue la respuesta a las 'Preguntas Clásicas', con especial atención a la que hace referencia al dinero que tienen en el banco los invitados. De primeras, Ruiz de la Prada aseguró que "en el banco hay poquísimo", aunque tuvo que enmendar su afirmación ante la insistencia de David Broncano para desvelar su patrimonio, pues "con las casas sube mucho". Sin recibir un dato exacto, el presentador tuvo que insistir en su interrogatorio, a lo que la diseñadora le respondió con un sugerente "dame tú el dato". Ante la pregunta si ese patrimonio era de "alrededor de 12 millones de euros", la invitada hizo un pequeño gesto con la mano asegurando que era más. "Virgen Santa", entonó atónito el conductor del programa.

Una de las historias más surrealistas que rodearon la entrevista a Agatha Ruiz de la Prada fue su confesión sobre qué trabajos había realizado en su mundillo. "Cascos, enchufes, tumbas, lavadoras...", relataba la diseñadora, antes de que David Broncano mostrase su sorpresa. "¿Tumbas? ¡¿Tumbas?!", exclamaba en reiteradas ocasiones hasta tener la atención de su interlocutora. Ruiz de la Prada aseguró estar "asustada" porque cada vez le urge más diseñar su "pequeño panteón", aunque también comentó que "cabe la posibilidad de que sea centenaria" en relación a la fecha de su muerte. "Mala hierba...", deslizó en su respuesta, haciendo referencia al refranero español.

La Revuelta

El programa dirigido por David Broncano llegó a La 1 el 9 de septiembre de 2024, en medio de una intensa polémica sobre la necesidad de que la televisión pública contase con este tipo de programas. Durante los primeros meses, la emisión desde el Teatro Príncipe Gran Vía fue la clara dominadora de su franja horaria, aunque en la parte final de la primera temporada se vio doblegada por 'El Hormiguero', aunque solamente una docena de sus 165 programas se han quedado por debajo del 10% de 'share'. El formato que sigue el programa es idéntico al de 'La Resistencia', que se emitió entre 2018 y 2024 en Movistar+, acumulando más de un millar de episodios.