Las redes estallan con Carvajal: del cabezazo en Marsella a un viejo bofetón que recibió de un 'crack' francés

El primer partido del Real Madrid en la Champions lo decantó Kylian Mbappé con dos goles desde el punto de penalti. El equipo entrenado por Xabi Alonso se impuso al Olympique de Marsella, que se adelantó en el minuto 22, culminando la remontada en en los últimos compases del choque, en un partido que, a pesar de decantarse del lado de los blancos, destapa algunas carencias que el técnico tolosarra todavía tiene que trabajar.

Una de las novedades más llamativas en la alineación de Xabi Alonso fue la salida de Rodrygo en lugar de Vinicius como titular por la banda izquierda. El entrenador español ha asegurado que rotará mucho esta temporada y se basará en el rendimiento de los jugadores a la hora de confeccionar sus equipos, aunque ello suponga sentar a uno de los baluartes del Real Madrid en las últimas temporadas como es el delantero brasileño.

El ariete francés es quien ha ocupado su lugar en los cimientos del equipo, siendo el único jugador que parece no entrar en las rotaciones de Xabi Alonso. Y no es para menos, ya que Mbappé registra ocho goles y dos asistencias en los siete partidos que ha disputado esta temporada, unas cifras estratosféricas que mejoran el titubeante inicio del francés del curso anterior, que culminó con 44 tantos y cinco asistencias en 59 encuentros en los que participó.

Otro jugador que ha comenzado la temporada con buen pie es Dani Carvajal, que se perdió buena parte del curso anterior por culpa de una grave lesión. Sin embargo, el lateral español ha recuperado la forma y se ha ganado la titularidad frente a uno de los flamantes fichajes del Real Madrid este verano, el inglés Trent Alexander-Arnold. El británico fue de la partida en el día de ayer, pero una lesión causó la sistución por el español, que no pudo terminar el partido por ver la tarjeta roja en el minuto 73.

Antes de la salida de un córner, el VAR vio al lateral español dar un cabezazo a Rulli, el portero rival, después de que ambos se encarasen debido a un lance del partido. No fue un gran impacto, pero sí lo suficiente para que Rulli se pudiera lanzar al suelo y entrara el videoarbitraje a revisar la acción. El entrenador del Real Madrid quedó muy disgustado con esta reacción del capitan, asegurando que "era evitable, tendremos que hablar del tema".

Bofetón de Ribery

Los seguidores del FC Barcelona apenas tardaron unos instantes en celebrar la expulsión de Carvajal en redes sociales. Además, sacaron a la luz un episodio del pasado en el que el defensor fue intimidado por dos rivales, imagen totalmente contraria al enfrentamiento del lateral contra el guardameta Rulli. El vídeo compartido por el usuario @aleeexFCB recoge un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich de la temporada 2013-2014. Los entonces jugadores del conjunto bávaro Boateng y Ribery acorralan al español y el francés le propina un bofetón ante la perpleja reacción del español.

"Carvajal no se ponía tan chulo con Ribery", comenta este usuario en clave de mofa. Sin embargo, la publicación ha provocado la reacción de la hinchada blanca, que ha recordado la victoria de su equipo en el partido al que corresponde ese fragmento de vídeo. "Prefierió jugar la final y ganar otra Champions que meterse en tonterías", defiende el usuario Cosaco Abstemio. "Se comió a Ribery en los dos partidos de la eliminatoria", recuerda @mendysmo__.