¡El programa más tenso del año! La amistad entre Kiko Matamoros y Belén Esteban, en el alambre

Por norma general, los programas del corazón discuten y debaten sobre temas de otros famosos. Infidelidades, riñas entre familiares, posibles romances de las caras más conocidas del país... Un sinfín de temas son los que entran en el cajón de sastre que es la 'prensa rosa'. Sin embargo, hay veces que es en los mismos programas donde surgen las disputas entre sus propios colaboradores, que en ocasiones significan el adiós a una amistad duradera. Un claro ejemplo ha sido la acalorada discusión entre Kiko Matamoros y Belén Esteban de este miércoles, en medio del 'pisito' donde se graba 'No Somos Nadie'.

En medio de una de las primicias de la tarde, comenzaba la riña, con Kiko Matamoros marcando terreno con su "¿Y tú que sabes lo que me cuenta a mí nadie?". Unas palabras que no han sentado nada bien a Belén Esteban, que ha subido el tono para avisar a su colaborador. "¡A mi no me hables así!", le ha espetado a su compañero de plató, que ha querido calmar los ánimos diciendo que "está chillando ella y luego me dice a mí que soy el que causa problemas". Poco a poco, la conversación ha subido aún más de tono, con 'La princesa del pueblo' sacando otro tema a relucir y preguntando si "somos un ejemplo para hablar" sobre riñas familiares.

Ha sido en ese momento cuando más se ha caldeado el ambiente por parte de Belén Esteban, lanzando un dardo muy directo hacia su compañero, al que ha recordado que "también has tenido problemas con tu hija". Con un nuevo ataque, Kiko Matamoros ha abierto la caja de pandera por completo, señalando que en el caso contrario había tenido "problemas con el padre de tu hija, que es un conflicto familiar igual que otros". Para intentar poner punto y final a la discusión sin mucho éxito, Belén Esteban ha afirmado que "por el respeto que te tengo me voy a callar". Finalmente, antes de concluir el programa, ambos protagonistas se han fundido en un abrazo para limar asperezas.

No Somos Nadie

Después del fiasco de 'La familia de la tele' en las tardes de TVE, los colaboradores del programa que se emitió durante unos meses en el ente público regresaron a la que había sido su casa desde que abandonaron 'Sálvame'. En un nuevo sucedáneo de todos los programas anteriores, aunque con los mismos protagonistas, desde el 1 de septiembre se puede ver a Belén Esteban, María Patiño o Kiko Matamoros en 'No Somos Nadie', la nueva apuesta de Canal Quickie por los programas del corazón. Además de tomar el testigo de 'Ni que fuéramos Shhh', su entrada en la parrilla significó el final definitivo de 'Tentáculos'.