Estopa dice basta ante un bulo sobre sus propiedades: "No vivimos ahí"

José y David. David y José. Sin duda alguna, son una de las parejas más reconocibles de la historia musical española. Su nombre artístico es Estopa. Durante años han sido abanderados de múltiples causas sociales y nunca han querido esconder su origen humilde. Esta actitud le ha brindado un buen número de seguidores, pero en la otra cara de la moneda también se han ganado enemigos en diversos ámbitos del día a día. En especial, en sectores conservadores de la sociedad, que poco o nada tienen que ver con la visión del mundo que tienen los dos hermanos originarios de Cornellá de Llobregat.

Por lo general, no suelen hacer mucho caso a lo que les llega desde el otro lado del espectro político, pero hasta este dúo de tranquilos catalanes ha dicho basta en algún momento. La última vez, esta misma semana ante la reiteración de unas informaciones que ellos mimos califican como "fake". Según explicaron en su cuenta de X -antiguo Twitter-, "llevamos mucho leyendo esto y no decimos nada... pero hoy nos hemos dicho ya". Junto a sus explicaciones, adjuntaban una noticia del digital '20 minutos', titulada como "El exclusivo barrio donde viven los Estopa en Barcelona: conocido por sus grandes lujos".

Dándelo un pequeño toque de humor al asunto, el dúo catalán aseguraba que "no vivimos ahí joer. Ke ciudad diagonal, ke lujo, ke seguridad privada, ke vecinos de Shaki, ni ke negocios inmobiliarios", acompañando el mensaje de diversos emoticonos. Tal fue el revuelo causado por esta publicación que el propio medio cambió el titular pocas horas después. Entrando ahora en el mismo link que Estopa compartió en redes, ahora se puede leer "Estopa vive en el Baix Llobregat, pero alejados de lujos y estridencias". Un giro de guion inesperado y que vuelve a dejar claro el carácter obrero de David y José.

Estopa es un dúo musical formado por los hermanos Muñoz Calvo (David y José), que comenzaron su andadura sobre los escenarios en 1999. Desde entonces, sus seguidores no han parado de crecer junto a ellos, al igual que su discografía. Entre sus trabajos, cuentan con hasta diez álbumes de estudio, a lo que hay que sumar un sinfín de colaboraciones, dos álbumes recopilatorios y dos álbumes en directo. Además, dos de sus canciones ('La raja de tu falda' y 'El run run') han llegado al primer puesto de las listas de PROMUSICAE, logro también obtenido por todos sus discos. En definitiva, unos iconos de la música española del Siglo XXI.