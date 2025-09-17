España amenaza con boicotear Eurovisión 2026 si está Israel y el debate estalla en redes sociales

El Consejo de Administración de RTVE ha tomado una decisión firme con respecto a la participación de España en la próxima edición de Eurovisión: si Israel continúa en el certamen España no concursará en el festival. Los votos se repartieron en diez a favor, cuatro en contra y una abstención para dar como resultado una decisión sin precedentes en el Big Five, el grupo de cinco países que más contribuyen económicamente con la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

El festival de Eurovisión, en principio apolítico, se ha visto afectado por la actualidad en los últimos años. Primero fue por la guerra de Rusia con Ucrania y ahora por el genocidio de Israel en Gaza. Esta medida adoptada por el Consejo de Administración de RTVE pretende ejercer presión sobre el resto de países que participan en el concurso, un gran escaparate de la cultura en Europa que inevitablemente se ha visto salpicado por las guerras.

Los cuatro votos en contra corresponden a los consejeros propuestos por el Partido Popular, que acusa al gobierno de utilizar la televisión pública con fines políticos y mantiene que la decisión sobre la participación o no de Israel pertenece a la UER, organizadora del certamen. La abstención fue del consejero propuesto por Junts para evitar polarizar el conflicto, en palabras de los nacionalistas catalanes.

Si bien España es el único país del Big Five que ha tomado esta medida, otras naciones como Países Bajos, Islandia, Irlanda o Eslovenia han asegurado que boicotearán Eurovisión si participa Israel. Habrá que ver cómo la decisión de RTVE afecta a que más países, del Big Five o no, se unan a esta campaña de presión para que Israel, un país ubicado en la región de Oriente Próximo, en Asia occidental, no tome parte en la edición de 2026, que se celebrará en Viena.

Sin embargo, esta decisión de RTVE no afecta al Benidorm Fest, donde en los últimos años se venía eligiendo al artista que participaría en la cita musical europea. La quinta edición de este festival se celebrará igualmente y ya ha recibido el respaldo de la Generalitat Valenciana y del Ayuntamiento de Benidorm, que entienden este certamen como un referente de la cultura más allá de su relación directa con Eurovisión.

"Enviamos de vacaciones a nuestra conciencia"

La decisión del Consejo de Administración ha causado un terremoto de reacciones políticas y en redes sociales. En la red social X, uno de las publicaciones con mayor impacto ha sido del usuario MisterChip (Alexis), que se pregunta por qué España renuncia a participar en Eurovisión por la presencia de Israel pero sí ha competido en el último EuroBasket, el Mundial de atletismo y el campeonato del mundo de ciclismo, en los cuales ha participado el país hebreo. Este post ha tenido más de 3.000 reacciones y ha sido visto por más de 283.000 usuarios.

"Tambien es bastante posible que quien decidiera sacar a España de un gran evento deportivo, por la presencia de Israel, sabe que dura en el cargo un milisegundo y por ahí igual ya vamos entendiendo que quizá, solo quizá, si se trata de mantener el culo en el sillón, ahí ya enviamos de vacaciones a nuestra conciencia y no nos parecen tan mal algunas cosas", ha concluido el usuario @2010MisterChip.