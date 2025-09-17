Críticas a Kiko Jiménez por ayudar a Sofía Suescun a vestirse: "Su criado"

Parece que las aguas vuelven a su cauce, pero la relación sentimental de Sofía Suescun y su novio Kiko Jiménez ha atravesado por una de sus etapas más delicadas a causa de una supuesta infidelidad por parte de la 'influencer' con el creador de contenido Juan Faro. Parece que Jiménez descubrió las "citas secretas" entre ambos, pero no ha habido confirmación oficial por ninguna de las partes y parece que esta pareja, una de las más notorias de la televisión actual, continúa feliz su andanza.

Con quien permanece abierto el conflicto es con Maite Galdeano, la madre de Sofía, quien nunca ha tenido en buena estima a su yerno, considerándolo "un jeta". Galdeano cree que la relación con su hija se estropeó con la aparición del colaborador de televisión, y es que madre e hija llevan más de un año sin hablarse. Sin embargo, Sofía Suescun ha preferido hacer oídos sordos y no ha llegado a pronunciarse sobre su relación con su madre.

Hubiera infidelidad o no, Suescun y Jiménez aprovecharon sus vacaciones para viajar al sudeste asiático y reforzar su amor. Ambos subieron a sus respectivos perfiles de redes sociales fotografías y vídeos donde se los veía muy acaramelados y disfrutando de la gastronomía, la cultura y las playas de Tailandia. Pero ya están de vuelta, esperando sus nuevos compromisos profesionales en televisión y publicidad, donde sus redes sociales ocupan un lugar muy importante.

Aunque, en ocasiones, el apartado de comentarios de las publicaciones que realizan se convierten en verdaderas batallas encarnizadas entre los seguidores que los apoyan y quienes solo comentan para criticar. Recientemente, Sofía Suescun publicaba un vídeo de Kiko Jiménez ayudándola a elegir vestuario, escribiendo el siguiente texto en la descripción: "Ya es un clásico que Kiko me ayude a vestirme. ¿Tiene buen gusto no?"

La mayoría de los usuarios de Instagram que han repondido a la publicación han valorado la complicidad que derrocha la pareja, pero también ha habido espacio para las críticas, incluyendo algún comentario de corte machista: "¿Él quién es, su criado?", se preguntaba la usuaria @anbelig, que enseguida ha recibido respuesta por parte de los seguidores de Suescun.

"Es su amigo y el amor de su vida, la persona con la que le gusta compartir sus cosas, alguien que la acompaña a sus locuras y que la ayuda a vestirse para hacer videos juntos. ¿Cuál es la rabia?", ha escrito @gimenezfloresrut. "Señora, no sea tan aburrida. Qué envidia ver a dos chicos felices", añadía @maribelita_pa en la misma dirección.

"Me encantáis. Ojalá todos tuviéramos la misma suerte de tener esa conexión, amor y adoración por tu pareja", ha comentado otra usuaria. "Kiko viste mejor que todos los presentadores y colaboradores de la TV", comenta con rotundidad otra mujer en el apartado de comentarios de esta publicación de Sofía Suescun.