La brutal confesión de Ester Expósito sobre su padre: "Casi lo metemos en la cárcel"

Las discusiones entre padres e hijos son una tónica habitual entre los adolescentes. Historias que a la larga se cuentan como anécdotas, pero que en un primer momento no hacen ninguna gracia a los implicados. ¿Quién no se ha quedado sin paga por haber estado toda la mañana a voces con su madre? ¿A quién no ha castigado su padre sin salir por no haber obedecido a lo que le mandaban? A fin de cuentas, la mayoría de estos momentos no opacan el amor entre familiares y terminan con final feliz. Otras veces, sin embargo, todo puede acabar como la relación de Ester Expósito con su padre cuando era niña.

La popular actriz fue una de las invitadas al estreno de la nueva temporada de 'Late Xou con Marc Giró', el programa que acompañará a 'La Revuelta' en el turno de noche de La 1 cada martes. En un momento de su conversación, el presentador rescató una historia de la infancia de Ester Expósito, asegurando que "casi metéis en la cárcel a vuestro padre". Sin tiempo de respiro, la madrileña quiso remarcar que, en realidad, "casi le damos por muerto". Y todo esto ocurrió por unos ruidos en el piso de arriba de su casa de dos plantas cuando la protagonista de 'Élite' -entre otras muchas series- aún era pequeña.

Atemorizada porque alguien hubiese entrado a robar a su casa, Ester Expósito hizo que su padre subiera al piso de arriba para cerciorarse de que no había nadie en casa. Lo que parecía un simple trámite para quitar el miedo del cuerpo a su hija no tardó en volverse una película de terror, pues Carlos (así se llama su padre) dejó de responder. "Mi madre terminó emparanoiada de mi propia paranoia", explicaba la actriz, mientras contaba como su progenitora no le dejaba coger un cuchillo para acabar con el ladrón. Cuando llegó la policía allí, después de su llamada, se encontraron a su padre tan tranquilo, pues "había estado regando las plantas", según la versión del conserje. "Me quería morir", reconocía la actriz ante esa situación.

El talento

La visita de Ester Expósito a 'Late Xou con Marc Giró' estaba encuadrada dentro de la promoción de la próxima película en la que participa a punton de cumplir 26 años: 'El talento'. En este largometraje, que es una adaptación muy libre del libro 'La señorita Else' dirigida por Polo Menárguez, la actriz madrileña interpreta a Elsa, una estudiante de violonchelo que comienza el 'film' celebrando el aniversario de la boda de su amiga Idoia. Es en ese momento cuando recibe una llamada de su progenitora en la que le plantea un gran dilema: asegurarse para siempre su futuro a cambio de perder su dignidad.