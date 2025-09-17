Anita Williams aclara su encuentro con Montoya: “No era una quedada romántica”
La exconcursante de Supervivientes estalla
Lucía Salazar
Anita Williams, recién estrenada como colaboradora de Vamos a ver, ha querido zanjar los rumores que apuntaban a una reconciliación con Montoya tras ser vistos juntos en un vídeo que circula por redes sociales.
La exconcursante de Supervivientes explicó en el programa que el motivo de ese encuentro no fue sentimental, sino la necesidad de hablar cara a cara después de lo vivido: “Tuvimos una conversación telefónica, pero así las cosas no se arreglan; por eso decidimos vernos en persona”.
Molesta por las especulaciones, Anita recalcó que la reunión fue cordial y sin discusiones: “No tengo ningún interés en que se hable de nosotros y estoy harta de que todo se magnifique. No era una quedada romántica”.
La influencer aclaró también que busca dar normalidad a su relación con Montoya, ya que formó parte de su entorno familiar y mantiene contacto con su hijo. “Nosotros hemos conseguido entendernos, pero mi prioridad es mi vida personal y el bienestar de mi hijo”, sentenció, dejando claro que no hay reconciliación a la vista.
- Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
- Listado de las rutas en autobús que son gratis a partir de este lunes en Zamora
- Pereruela, lista para el desembarco de la orquesta Panorama en su vuelta a Zamora
- Golpe de suerte en Zamora: la ONCE reparte más de 700.000 euros
- No, el edificio de los Ministerios no es el más alto de Zamora
- Nadie se hace cargo': el asedio de dos mastines a un rebaño en Tudera
- El autobús Zamora-Salamanca y Benavente-León, gratis a partir de este lunes
- Mucho ajetreo el primer día de viaje gratis Zamora-Salamanca