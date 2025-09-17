Ana Guerra, en el disparadero de 'No Somos Nadie': "Mire usted, ¡Váyase a la mierda!"

Aunque en los programas de corazón no se suela hablar de temas excesivamente profundos, hay ocasiones en los que también se tratan conflictos sociales de actualidad. Este miércoles ha sido el turno de 'No Somos Nadie', que se ha metido de lleno en la polémica por los ataques israelíes en la Franja de Gaza. Al menos, de refilón, puesto que lo que han tratado han sido las declaraciones de Ana Guerra sobre este tipo de acontecimientos. Un nuevo debate en el que Kiko Matamoros se ha despachado a gusto con la cantante, mostrando además su firme defensa del arte como una manera de luchar ante las injusticias.

Uno de los temas más candentes en el mundo de la música durante los últimos días ha sido la posible retirada de España de Eurovision, siempre y cuando la UER no tome la decisión de expulsar a la comitiva israelí por sus acciones en la Franja de Gaza. Preguntada por ello, Ana Guerra expresó ante los micrófonos que "para mí, la música no tiene ideología, ni política ni religiosa", dando pie a un acalorado debate en el plató de 'No Somos Nadie'. Ha sido en el plató de Canal Quickie donde Kiko Matamoros ha tenido la voz cantante, remarcando que "el arte, por principios, tiene que ser siempre subversivo".

Hablando directamente a la cantante, Matamoros ha querido explicarle que "si eres incapaz de entender eso, hay precedentes de muchos cantantes que han lanzado mensajes políticos y sociales". En resumen, ha asegurado que "decir que la música no tiene nada que ver con eso... Mire usted, ¡Váyase a la mierda!". En el caso de Belén Esteban, ha centrado sus críticas en todos aquellos artistas que no expresan su opinión sobre temas políticos, pues en casos como este "se está viendo un territorio, como es Gaza, donde se está cometiendo un genocidio y donde hay gente que está sufriendo de todo".

No Somos Nadie

Después del fiasco de 'La familia de la tele' en las tardes de TVE, los colaboradores del programa que se emitió durante unos meses en el ente público regresaron a la que había sido su casa desde que abandonaron 'Sálvame'. En un nuevo sucedáneo de todos los programas anteriores, aunque con los mismos protagonistas, desde el 1 de septiembre se puede ver a Belén Esteban, María Patiño o Kiko Matamoros en 'No Somos Nadie', la nueva apuesta de Canal Quickie por los programas del corazón. Además de tomar el testigo de 'Ni que fuéramos Shhh', su entrada en la parrilla significó el final definitivo de 'Tentáculos'.