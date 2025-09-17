Alta tensión entre Andy y Lucas, ahora es Andy quien responde a su compañero tras sus últimas declaraciones

No sabemos exactamente cómo se la imaginaban ellos, pero seguramente no esté siendo la despedida que tenían en su cabeza. Al menos quizá no en lo personal, porque 'Andy y Lucas' siguen recibiendo el apoyo y el cariño de todo el público allá donde vayan, pero están dejando ver alguna que otra rencilla que tienen entre ellos.

Una despedida de sube y baja

O al menos eso es lo que parece. Tras anunciar su retirada de los escenarios hace dos años, el mítico dúo prometía una última gira para conectar por última vez con sus fans más fieles a través de toda España. Y desde que 'Nuestros últimos acordes' está en marcha, no han parado de ser protagonistas de distintas situaciones y estar en el ojo mediático.

Aunque sin duda la situación más 'heavy' fue la que se produjo hace pocos meses en el camerino de su show en Badajoz, después de que supuestamente (según el programa 'Socialité' desvelaba en exclusiva), el dúo protagonizara "una bronca tremenda, un fortísimo encontronazo" que habría llegado a "más que palabras".

A los pocos días, ellos salieron a desmentir tales informaciones asegurando que Andy se había hecho daño en el abductor jugando a fútbol "y el día del concierto hice un giro que me terminó de reventar, por eso Lucas salió solo al escenario ya que yo me tuve que ir al hospital", explicaba él mismo.

"Andy no tiene disciplina"

Sin embargo, los rumores de que la relación entre ellos no estaría pasando por el mejor momento siguen ahí, y tras las últimas palabras de Lucas, las especulaciones siguen creciendo. Porque Lucas ha protagonizado la segunda edición de 'Me quedo conmigo', un documental de Mediaset en el que un famoso se sienta junto a una experta psicóloga para hacer un repaso por su vida.

Ahí, además de sobre la trayectoria del dúo, de su estado de salud, de la operación de nariz... también ha hablado de su relación con Andy y el siempre polémico tema del dinero. Lucas empezaba explicando que él ha sido siempre quien se ha encargado de toda la gestión empresarial del grupo: "Yo puse el dinero porque era el más solvente, y desde entonces lo llevo todo. Yo soy el que pago a los músicos, el que pago por sonido, el que pago al propio Andy", señalaba.

Y también añadía que justamente lo lleva todo él porque "Andy no tiene esa disciplina y no vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo", sentenciaba. "He sido yo el que más ha tirado para adelante. Soy el macho alfa, entonces tengo mucha responsabilidad a mis espaldas y si he llorado, siempre lo he hecho a escondidas", no dudaba en apuntillar.

Las llamativas frases de Andy

Pero ahora ha sido Andy quien, a su manera, ha querido también pronunciarse respecto a este tema. No lo hace de forma clara, y tampoco está confirmado que se refiera a las declaraciones de Lucas, pero teniendo en cuenta el contexto parece que todo apunta en la misma dirección.

Porque Andy, que suele estar ajeno a las polémicas y también a las redes, ha publicado en 'stories' hasta 8 frases que parecen mensajes claves dirigidos a una persona o a un sector. Por ejemplo, alguno de ellos dicen cosas como: "Toda deuda se paga. Toda verdad se revela"; u otra que pone "No gastes energía probando nada, el tiempo siempre pone la verdad donde todos puedan verla", o también otra que reza "Es curioso como el que falla, siempre encuentra una forma de hacerse la víctima".

Unas frases que han llamado la atención de sus seguidores, puesto que llegan en un momento en el que podrían demostrar que la relación en el dúo musical no está atravesando su mejor etapa. En menos de un mes, el 10 de octubre, es su último concierto de su última gira, porque ya han remarcado que -al menos profesional- la separación es definitiva. Veremos cómo se desenvuelven sobre los escenarios después de esta nueva movida personal.