Sale a la luz la verdad sobre el polémico alquiler de habitaciones en la casa de Isabel Pantoja
"Mentira todo, mentira", ha dicho Bernardo Pantoja al ser preguntado por los rumores
Benito Domínguerz
Junko, la viuda de Bernardo Pantoja, vuelve al centro de la polémica tras los recientes rumores sobre un supuesto negocio en la vivienda sevillana que compartió con el hermano de Isabel Pantoja. En los últimos días, varios medios y programas de televisión han asegurado que la japonesa estaría alquilando habitaciones en dicho piso por cantidades que varían entre los 300 y 500 euros, dependiendo de los servicios ofrecidos. Además, se ha señalado que estaría vendiendo objetos personales de Bernardo, como su motito eléctrica, para afrontar posibles problemas económicos, mientras Isabel Pantoja mantiene un conflicto legal por la propiedad de la casa.
Pese a la insistencia de estas informaciones y el revuelo mediático generado, Junko ha salido al paso para desmentir de forma categórica todos los rumores. En unas declaraciones al equipo de Europa Press, la viuda de Bernardo Pantoja ha sido rotunda: "Mentira todo, mentira". Con estas palabras, niega cualquier negocio de alquiler o venta de pertenencias atribuido a su situación financiera, dejando claro que nada de esto corresponde a la realidad de su día a día.
Además, no ha dudado en señalar como responsable de la difusión de estos rumores a una tal Ana, a la que acusa de inventarse la historia: "Esa mala, esa mala. Ana, se llama Ana, mala". Así, la protagonista de esta polémica intenta zanjar la especulación mediática, atribuyendo toda la polémica a la malicia de una tercera persona y reafirmando que su vida no se corresponde con lo que se ha publicado en distintos medios en los últimos días.
